 Energiepreise: Was Sie gegen drastische Strompreiserhöhungen tun können

Energiekunden sind mit zum Teil massiven Erhöhungen der Gas- und Strompreise konfrontiert. Verbraucherschützer aber warnen: Nicht jedes Mittel zur Gegenwehr ergibt Sinn.

Ein Teil des Stromverbrauchs wird künftig zu einem gedeckelten Tarif angeboten. (Foto: IMAGO/aal.photo) Stromzähler

Berlin, Düsseldorf Strom- und Gasversorger erhöhen ihre Preise auf breiter Front. Dafür haben sie oft gute Gründe: Ihre Beschaffungskosten sind in den vergangenen Monaten in vielen Fällen stark gestiegen. Sie müssen für Strom oder Gas im Großhandel deutlich mehr bezahlen – und die Preiserhöhungen an ihre Kundinnen und Kunden weiterreichen. Doch sind die Preiserhöhungen immer in vollem Umfang gerechtfertigt?

Die Gelegenheit jedenfalls erscheint günstig, die Preise stärker als nötig zu erhöhen: Mit den Preisbremsen für Strom und Gas, die bis Mitte Dezember Bundestag und Bundesrat passiert haben sollen, sind die Kosten für 80 Prozent des Verbrauchs auf 40 Cent je Kilowattstunde beim Strom und zwölf Cent beim Gas gedeckelt. Die Differenz zum tatsächlichen Preis trägt der Bund.

