Energiepreisentlastung Die Hilfen für Rentner sind da – doch nicht alle nutzen sie

Der Staat unterstützt bedürftige Rentner mit rund 17 Milliarden Euro im Jahr. Es könnte noch mehr sein, wenn Ruheständler nicht aus Scham oder Unkenntnis auf Leistungen verzichten würden.

Der Staat zahlt Rentnerinnen und Rentnern im Dezember eine Energiepreispauschale. (Foto: imago/Schöning) Unterstützung angesichts stark gestiegener Kosten

Berlin Erst hat die Ampel sie vergessen, jetzt sollen Rentnerinnen und Rentner doch eine Energiekostenpauschale in Höhe von 300 Euro erhalten. Das entsprechende Gesetz hat der Bundestag am Donnerstag abschließend beraten. Die Pauschale wird Anfang Dezember ausgezahlt und kostet den Bund 6,4 Milliarden Euro.

Doch angesichts der stark gestiegenen Preise für Strom und Gas dürfte die jetzt beschlossene Entlastung bei kleinen Alterseinkommen nur für kurzfristige Entspannung sorgen.

Weitere Hilfen des Staates, die die finanziellen Nöte bedürftiger Ruheständler lindern könnten, seien aber durchaus in Sicht, schreibt der Finanzmathematiker Werner Siepe in einer Studie für die Versicherungsberater-Gesellschaft (Vers). Es stehe nur zu befürchten, dass viele Rentnerinnen und Rentner sie aus Scham oder Unkenntnis nicht in Anspruch nehmen würden.