Energiepreiskrise Habeck will Strommarkt grundlegend reformieren

Der Bundeswirtschaftsminister will den Gaspreis vom Strompreis entkoppeln. Ziel sind sinkende Energiekosten. Eine sofortige Entlastung für die Bürger wäre die Reform aber nicht.

Berlin Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will den Strommarkt grundlegend reformieren. Das betätigte eine Ministeriumssprecherin dem Handelsblatt. Ziel sei es, den Gaspreis vom Strompreis zu entkoppeln und damit eine Preisdämpfung für Verbraucherinnen und Verbraucher sowie für die Industrie zu erreichen. Die Stromkunden sollten davon profitieren, dass erneuerbare Energien „so günstig produzieren“. Gleichzeitig sollten „Übergewinneffekte im Strommarkt“, die für Kraftwerke mit sehr geringen Produktionskosten entstehen, adressiert werden, sagte die Sprecherin.

Die angestrebte Reform würde damit ein Grundprinzip des heutigen Strommarkt-Designs außer Kraft setzen: Bislang ist es so, dass Gaskraftwerke am Strommarkt in der Regel den Preis vorgeben. Sie werden in Spitzenzeiten zwar als letztes angeworfen, weil sie die teuerste Stromerzeugungsvariante darstellen. Damit ist aber der Preis für die gesamte Stromerzeugung durch die Gaskraftwerke definiert.