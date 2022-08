Das Ministerium unter Robert Habeck plant eine grundlegende Reform des Strommarkts. Ziel sind sinkende Energiekosten – nicht nur für die Industrie.

Berlin Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will den Strommarkt grundlegend reformieren. Ziel sei es, niedrigere Preise für Verbraucherinnen und Verbraucher sowie die Industrie zu erreichen, sagte eine Ministeriumssprecherin dem Handelsblatt. Die Stromkunden sollten davon profitieren, dass erneuerbare Energien „so günstig produzieren“.

"Wir wollen eine grundlegende Reform, um die Entwicklung der Endkundenpreise für Strom vom steigenden Gaspreis zu entkoppeln", sagte die Sprecherin weiter. An dem Prinzip, dass die teuren Gaskraftwerke den Preis auf dem Strommarkt bestimmen, solle festgehalten werden. Man ändere aber die damit verbundenen problematischen Effekte für die Stromkunden. Die "übermäßigen Gewinne", die aus der Regelung resultierten, wolle man an die Endkunden weitergeben.

Gaskraftwerke geben am Strommarkt in der Regel den Preis vor. Sie werden in Spitzenzeiten zwar als letztes angeworfen, weil sie die teuerste Erzeugungsvariante darstellen. Damit setzen die Gaskraftwerke aber den Preis für die gesamte Stromerzeugung.

