Energiepreispauschale Entlastungspaket der Bundesregierung verursacht immense Kosten für Bürokratie

Berlin Das von der Bundesregierung geplante Entlastungspaket wird zu Bürokratiekosten von mehr als 800 Millionen Euro führen. Das geht aus einem Vermerk des Finanzministeriums hervor, der dem Handelsblatt vorliegt. Danach erweist sich die Auszahlung der Energiepreispauschale als kompliziert und kostspielig.

Das Kabinett hat am Mittwoch das Entlastungspaket verabschiedet. Größter Posten ist die Energiepreispauschale: Alle einkommensteuerpflichtigen Erwerbstätigen sollen wegen der gestiegenen Heiz- und Stromkosten vom Staat eine Einmalzahlung von 300 Euro erhalten.

Für Arbeitnehmer wird sie im September mit der Gehaltsabrechnung ausgezahlt. Das Finanzministerium veranschlagt insgesamt einen Betrag von rund 13,8 Milliarden Euro. Die Einmalzahlung muss allerdings von den Empfängern versteuert werden, deshalb bleiben unter dem Strich rund 10,4 Milliarden Euro.

Dieser Entlastung stehen hohe Bürokratiekosten gegenüber, die sich auf knapp eine Milliarde Euro summieren könnten. So sollen die 2,6 Millionen Arbeitgeber in Deutschland ihren Beschäftigten die Pauschale mit der Gehaltsabrechnung überweisen, was einen technischen Umstellungsaufwand zur Folge hat. „Insgesamt entsteht der Wirtschaft ein einmaliger Erfüllungsaufwand von insgesamt circa 225 Millionen Euro“, heißt es in der Vorlage des Finanzministeriums.

Noch größer schätzt das Ressort von Finanzminister Christian Lindner (FDP) die Belastung für die Steuerverwaltung der Länder. Sie muss die Abrechnungen prüfen und erwartet zudem einen erhöhten Beratungsbedarf. Das Finanzministerium rechnet mit einem „einmaligen Erfüllungsaufwand von circa 550 Millionen Euro“. Hinzu kämen weitere Kosten, die nicht quantifizierbar seien.

Die Beamten fürchten sogar eine Überlastung der Finanzämter bei der Bearbeitung der Steuererklärungen im kommenden Jahr: „Der erhebliche einmalige Aufwand für die Finanzämter in der zu erwartenden Größenordnung dürfte die zeitgerechte Durchführung der Veranlagungskampagne 2023 gefährden“, heißt es in dem Papier. Der IT-Aufwand in der Steuerverwaltung sei nur „zulasten anderer, ebenfalls prioritärer Aufgaben möglich“.

Steuerexperten teilen die Befürchtungen. „Die Auszahlung der Energiepreispauschale durch den Arbeitgeber führt zu einmaligen nicht unerheblichen Kosten bei den Unternehmen“, sagt Frank Hechtner von der Universität Erlangen-Nürnberg. Das gesamte Verfahren der Auszahlung und Rückerstattung über die Lohnsteuer werde nur dann funktionieren, wenn die Unternehmen dies vollautomatisch umsetzen können. „Die bisherige Kostenschätzung für die Umstellung von knapp einer Milliarde Euro könnte damit noch deutlich höher ausfallen.“

Gefahr der doppelten Auszahlung

Finanzminister Lindner betonte, dass der Vorschlag für die Energiepreispauschale vom Arbeitsministerium gekommen sei. Das Finanzministerium setze sie nun „so bürokratieschonend wie möglich“ um. Das Entlastungspaket wird bereits im Bundestag beraten. Bei einer Expertenanhörung am Montag gab es ebenfalls Kritik am möglichen Verwaltungsaufwand.

Der FDP-Finanzexperte Markus Herbrand sagte, dass man im Laufe der parlamentarischen Beratung versuchen werde, die Bürokratie zu reduzieren. Ebenfalls wolle man Missbrauch vermeiden. Experten wie Hechtner hatten in der Anhörung gewarnt, dass es in bestimmten Konstellationen zu doppelten Auszahlungen kommen könnte, etwa bei Minijobs und Personen mit mehreren Arbeitgebern.

Neben der Pauschale enthält das Ampelpaket auch die Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe, einen Kinderbonus und eine Erhöhung des Grundfreibetrags. Kanzler Olaf Scholz (SPD) bezifferte das Volumen auf 30 Milliarden Euro.

