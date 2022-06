Energiesicherheit Habeck ruft Alarmstufe beim Gas aus – und bereitet Deutschland auf höhere Preise vor

Der Wirtschaftsminister verkündet die zweite Eskalationsstufe des Notfallplans Gas. Neben den geringeren Lieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 gibt es dafür noch einen zweiten Grund.

„Gas ist von nun an ein knappes Gut in Deutschland.“ (Foto: dpa) Wirtschaftsminister Robert Habeck zu Energiesicherheit

Düsseldorf Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat am Donnerstag die Alarmstufe des Notfallplans Gas ausgerufen. Die Versorgungssicherheit sei gewährleistet, aber die Lage angespannt, sagte Habeck in Berlin. Die Alarmstufe ist die zweite von drei Stufen. „Auch wenn aktuell noch Gasmengen am Markt beschafft werden können und noch eingespeichert wird: Die Lage ist ernst, und der Winter wird kommen.“

Habeck geht diesen Schritt, weil Russland seit dem 14. Juni weniger Gas nach Europa liefert und die ohnehin schon hohen Preise am Gasmarkt weitersteigen dürften. Zwar sind die Gasspeicher laut Wirtschaftsministerium mit 58 Prozent stärker gefüllt als im Vorjahr. „Doch sollten die russischen Gaslieferungen über die Nord-Stream-1-Leitung weiterhin auf dem niedrigen Niveau von 40 Prozent verharren, ist ein Speicherstand von 90 Prozent bis Dezember kaum mehr ohne zusätzliche Maßnahmen erreichbar“, hieß es aus dem Ministerium.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen