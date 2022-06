Energiesicherheit Notfallplan Gas: Habeck will Alarmstufe ausrufen

Der Wirtschaftsminister ruft die zweite Eskalationsstufe des Notfallplans Gas aus. Neben den geringeren Lieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 gibt es dafür noch einen zweiten Grund.

Der Wirtschaftsminister hat für heute Vormittag ein Statement angekündigt. (Foto: Reuters) Robert Habeck

Düsseldorf Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will nach Handelsblatt-Informationen an diesem Donnerstag die zweite Stufe des Notfallplans Gas ausrufen. Das Wirtschaftsministerium hat für zehn Uhr in Berlin zu einer Pressekonferenz geladen.

Trotz des erwarteten Schrittes werde die Bundesnetzagentur die Preisanpassungsklausel, mit der Versorger höhere Preise direkt an ihre Kunden weiterreichen könnten, noch nicht aktivieren, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Laut der Regulierungsbehörde sei die dafür nach dem Energiesicherungsgesetz erforderliche „erhebliche Reduzierung der Gesamtgasimportmengen“ noch nicht festzustellen. Das Wirtschaftsministerium lehnte eine Stellungnahme ab.

Der Notfallplan Gas regelt das Vorgehen in Deutschland, wenn sich die Versorgungslage deutlich zu verschlechtern droht – oder wenn dies bereits der Fall ist. Ende März hatte das Wirtschaftsministerium die erste von insgesamt drei Stufen ausgerufen, die Frühwarnstufe. Diese dient vor allem der Vorbereitung auf eine Verschlechterung der Lage.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen