Energiesparen CDU-Politiker wirbt für Tempolimit

In der Union gab es bisher Vorbehalte gegen eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen. Nun macht sich der Energieexperte der Fraktion dafür stark.

Umweltverbände fordern seit Langem die Einführung eines generellen Tempolimits. (Foto: AP) Bundesautobahn

Berlin In der Debatte um Energiesparmaßnahmen hat sich der energiepolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, Andreas Jung (CDU), offen für ein befristetes Tempolimit von 130 Stundenkilometern auf Autobahnen gezeigt.

Er wäre bereit, in seiner Partei dafür zu werben, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Im Grundsatzprogramm seiner Partei stehe „Freiheit in Verantwortung“ – nicht „Freie Fahrt für freie Bürger“. Jeder müsse jetzt bereit sein, ohne Denkverbote, Schritte beim Energiesparen zu machen.

In der Union wehrt sich vor allem die CSU gegen eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Erst vor wenigen Tagen erklärte Bayerns Regierungschef Markus Söder (CSU) bei einer Diskussionsveranstaltung der „Süddeutschen Zeitung“ in München: „Das Tempolimit erzeugt überhaupt keinen Strom.“ Das sei keine Lösung für die drohenden Risiken im kommenden Winter. Er sprach sich erneut für längere Laufzeiten der Atomkraftwerke aus, die eigentlich am Jahresende stillgelegt werden sollen.