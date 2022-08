Energieversorgung „Auch wenn die Gas-Speicher voll sind, reicht das bei Weitem nicht“ – Zahlen zeigen trügerisches Bild

Die Gasspeicher füllen sich schneller als erwartet. Kommt Deutschland also problemlos durch den Winter? Das wäre der falsche Schluss, denn die Speichervorräte allein reichen nicht.

Berlin Christian Mayer hegt keinen Zweifel: Große Probleme sind in diesem Winter nicht mehr zu erwarten. So schnell haben sich die deutschen Gasspeicher gefüllt. Auch die Debatte über den Weiterbetrieb der letzten drei Atomkraftwerke (AKW) habe sich damit auch erübrigt, erklärte der Spitzenkandidat der Grünen für die anstehende Landtagswahl in Niedersachsen.

Eine frohe Botschaft also, die Mayer da per Twitter verkündet?

Tatsächlich ist die Lage bei den deutschen Speichern gut. Das gesetzliche Ziel, den Füllstand zum 1. September auf mindestens 75 Prozent zu bringen, war schon am 13. August erreicht. An diesem Mittwoch waren die deutschen Erdgasspeicher zu etwa 77 Prozent gefüllt.

Die Gasspeicherstände sind inzwischen zu einer Art Fieberkurve für die Perspektiven der deutschen Volkswirtschaft geworden. Starrten die Bürger erst zwei Jahre lang auf die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Coronafällen, werden jetzt die Gasstände unentwegt beäugt.

