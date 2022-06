Energieversorgung Brandenburgisches Energieunternehmen Enertrag bewirbt sich um Einstieg bei der PCK Schwedt

Berlin Die Enertrag SE aus dem brandenburgischen Dauerthal bewirbt sich um einen Einstieg bei der Raffinerie PCK Schwedt. Ein Sprecher des Unternehmens sagte dem Handelsblatt: „Wir haben als in Brandenburg verwurzeltes Unternehmen für erneuerbare Energien gegenüber Bund und Land unsere Bereitschaft bekundet, als Investor zur Sicherung des Standorts und der damit verbundenen Arbeitsplätze beizutragen.“

Man befinde sich „aktuell im Austausch mit der Brandenburger Landesregierung sowie dem Bundeswirtschaftsministerium, um zu prüfen, ob in Schwedt eine ‚grüne‘ Raffinerie etabliert werden kann und welche Rolle wir dabei spielen können“, sagte der Sprecher weiter.

Die Enertrag SE aus der brandenburgischen Uckermark, 1992 als Uckerwind Ingenieurgesellschaft gegründet, entwickelt und betreibt Windparks. Bei der Produktion von grünem Wasserstoff zählt Enertrag zu den Vorreitern. Grüner Wasserstoff gilt als zukunftsträchtige Lösung für industrielle Anwendungen, aber auch im Mobilitätssektor.

Der Enertrag-Sprecher sagte weiter, man sei sich darüber im Klaren, dass eine Umstellung der gesamten Produktion in Schwedt auf grünen Wasserstoff nicht von heute auf morgen erfolgen könne.

Äußerungen von Michael Kellner, Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, seien daher „ein wichtiges Zeichen für die Belegschaft und die gesamte Region“. Kellner hatte sich für einen konventionellen Weiterbetrieb der Raffinerie bis einschließlich 2024 ausgesprochen. Gleichzeitig zeigten aber die jüngsten Entwicklungen, „dass wir schnellstmöglich unabhängig von fossilen Energieimporten werden müssen“, sagte der Sprecher. Die Frage, wie ein Engagement genau aussehen könnte, ließ der Sprecher unbeantwortet.

Drei Unternehmen interessieren sich für Einstieg bei PCK Schwedt

Damit interessieren sich nun mindestens drei Unternehmen dafür, bei der PCK Schwedt einzusteigen. Ende Mai hatten die Alcmene-Gruppe und der Biokraftstoffspezialist Verbio ebenfalls Interesse angemeldet. Hinter der Alcmene-Gruppe steht das Unternehmen Liwathon. Die Gruppe betreibt vier Ölterminals in der Region Tallinn in Estland. Liwathon hält sich für prädestiniert, das knifflige Problem der Rohstoffbeschaffung für die Raffinerie in Schwedt zu lösen.

Verbio ist seit vielen Jahren eine feste Größe im Biokraftstoffgeschäft. Das börsennotierte Unternehmen mit Verwaltungssitz in Leipzig betreibt seine Anlagen überwiegend in Ostdeutschland. In den USA hatte Verbio kürzlich eine Anlage eingeweiht, in der aus Stroh Biomethan hergestellt wird.

Verbio-Vorstandschef Claus Sauter sagte: „Wir könnten am Raffineriestandort Schwedt demonstrieren, wie sich die Transformation von fossilen zu erneuerbaren Energien gestalten lässt. Schwedt ist dafür ideal.“

Das Unternehmen gilt als technologisch führend. Ein großer Teil der Biokraftstoffe von Verbio wird nicht aus Getreide oder Raps, sondern aus Pflanzenresten, also etwa Stroh, hergestellt. Diese Methode gilt als zukunftsweisend. Man spricht dabei von Biokraftstoffen der „zweiten Generation“.

Farbenkunde Wasserstoff Allgemein Wasserstoff kann auf verschiedene Arten hergestellt werden. Je nachdem, wie viel CO2 dabei ausgestoßen wird, wird er als grauer, blauer, türkiser oder grüner Wasserstoff bezeichnet. Die Details. Grauer Wasserstoff... …wird aus Erdgas oder Kohle hergestellt. Das kostengünstigste Verfahren ist die Dampfreformierung. Dabei wird Erdgas in der Regel unter Hitze in Wasserstoff und CO2 aufgespalten. Bei dieser Methode entstehen erhebliche Treibhausgas-Emissionen, die in die Atmosphäre gelangen. Bei der Produktion einer Tonne Wasserstoff entstehen dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) zufolge so rund zehn Tonnen CO2. Wasserstoff wird auch dann als „grauer Wasserstoff“ bezeichnet, wenn er per Elektrolyse aus „Graustrom“ hergestellt wird, der „fossil“ produzierten Strom enthält. Blauer Wasserstoff... …unterscheidet sich von grauem Wasserstoff dadurch, dass bei seiner Gewinnung aus Erdgas das CO2 abgespalten und in unterirdischen Lagerstätten gespeichert wird. So gelangt das CO2 nicht in die Atmosphäre. Die Wasserstoffproduktion kann damit „bilanziell als CO2-neutral betrachtet werden“, heißt es vom BMBF. Laut Greenpeace sei blauer Wasserstoff jedoch durch die Förderung und den Transport des benötigten Erdgases „mit einem erheblichen CO2-Fußabdruck belastet.“ Türkiser Wasserstoff... … wird wie grauer und blauer Wasserstoff aus fossilem Erdgas gewonnen. Dabei wird Methan thermisch gespalten (Methanpyrolyse). Statt CO2-Emissionen entsteht so ein fester Kohlenstoff, der sich weiter nutzen lässt. CO2-neutral ist das Verfahren daher nur, wenn der feste Kohlenstoff dauerhaft gebunden bleibt. Grüner Wasserstoff... …wird mit Hilfe von Ökostrom und damit CO2-neutral hergestellt. Dabei wird Wasser per Elektrolyse in Sauerstoff und Wasserstoff zerlegt. Der Wasserstoff wird dann in das Gasnetz eingespeist oder direkt vor Ort als Energieträger genutzt. Quelle: Bundesministerium für Bildung und Forschung

Verbio-Chef Sauter ist ein bekanntes Gesicht in Schwedt. Sein Unternehmen betreibt bereits eine Bioraffinerie bei PCK. Seine Zukunftspläne für die gesamte Raffinerie erklärt er so: „Es gibt dort zwei Produktionsstränge. Man könnte den einen dieser beiden Stränge zunächst weiter nutzen, um fossile Kraftstoffe zu raffinieren. Der zweite Strang könnte genutzt werden, um Biokraftstoffe der ersten und der zweiten Generation herzustellen“, erläutert Sauter.

In Branchenkreisen hieß es, möglicherweise könnten Verbio und Enertrag ihre Interessen bündeln und einen gemeinsamen Einstieg anstreben. Eine Bestätigung dafür gibt es nicht.

Raffinerie spielt Schlüsselrolle für die Versorgung

Die Raffinerie PCK Schwedt spielt eine Schlüsselrolle für die Versorgung Ostdeutschlands und Westpolens mit Benzin, Diesel, Heizöl und Kerosin. Der Großraum Berlin/Brandenburg deckt seinen Bedarf an diesen Produkten zu 90 Prozent in Schwedt.

Das Problem: Schwedt bezieht das Rohöl fast ausschließlich über die Pipeline „Druschba“ („Freundschaft“), die russisches Rohöl nach Deutschland bringt. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sucht händeringend nach Alternativen für die russischen Öllieferungen.

Doch eine alternative Belieferung mit Öl anderer Produzenten über die Häfen Rostock und Danzig erweist sich als logistische Herausforderung. Auch die politischen Hürden sind hoch. Habeck verhandelt seit Wochen mit der polnischen Regierung über eine Nutzung des Hafens Danzig.

Von Danzig aus könnte das Öl per Pipeline nach Schwedt weitergeleitet werden. Doch die polnische Regierung macht zur Bedingung, dass kein russisches Unternehmen mit der Weiterverarbeitung des Öls in der Raffinerie in Schwedt Geld verdient.

Derzeit ist aber Rosneft Deutschland der Mehrheitseigener der Raffinerie. Das Unternehmen gehört dem russischen Rosneft-Konzern. Habeck denkt darüber nach, Rosneft Deutschland zu enteignen. Das entsprechende gesetzliche Instrumentarium liegt bereit.

