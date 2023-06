 Energieversorgung: Deutschlands wichtigster Gas-Lieferant dämpft Optimismus

Berlin Norwegens Wirtschaftsminister Jan Christian Vestre sieht mit Blick auf die Gasversorgung erhebliche Unwägbarkeiten: „Es ist noch zu früh, um zu sagen, ob die europäische Gasversorgungskrise bereits vorbei ist“, sagte Vestre dem Handelsblatt. Er habe zwar „mit Freude beobachtet“, wie es Deutschland und Europa insgesamt im vergangenen Jahr gelungen sei, die Gasversorgung umzustellen und neue Gaslieferungen zu akquirieren.

Ob die Energieversorgungskrise aber wirklich überwunden sei, lasse sich nur schwer prognostizieren. „Es ist unmöglich, mit Sicherheit vorherzusagen, wie sich die Nachfrage und die Preise entwickeln werden“, sagte er. Die EU-Staaten standen nach dem Wegfall des größten Teils russischer Gaslieferungen im vergangenen Jahr vor der Herausforderung, rund ein Drittel ihrer Importe zu ersetzen. Mit Blick auf Deutschland lag der Anteil der russischen Lieferungen bei mehr als 50 Prozent.

Um die Ausfälle zu kompensieren, wurde der Import von verflüssigtem Erdgas („liquefied natural gas“, kurz LNG) erhöht. Außerdem lieferte Norwegen deutlich mehr Erdgas via Pipeline als in den Jahren zuvor. Bis zum Ausbruch der Ukrainekrise war Norwegen nach Russland Deutschlands zweitwichtigster Erdgaslieferant, mittlerweile belegen die Norweger Platz eins.

Aktuell sind die deutschen Gasimporteure damit befasst, sich zusätzliche LNG-Importe zu sichern. Erst am Donnerstagabend hatte der verstaatlichte Gaskonzern Sefe bekanntgegeben, mit dem US-amerikanischen LNG-Produzenten Venture Global LNG einen Vertrag über die Lieferung von jährlich drei Milliarden Kubikmeter LNG geschlossen zu haben. Das entspricht laut Sefe etwa 30 LNG-Lieferungen pro Jahr. Zur Einordnung: 2021 strömten 60 Milliarden Kubikmeter Erdgas durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 – also die zwanzigfache Menge.

Sefe-Chef Egbert Laege sprach von einem „weiteren wichtigen Schritt, um die Energieversorgung deutscher und europäischer Kunden zu gewährleisten“. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 20 Jahren. Klimaschützer warnen immer wieder vor solch langen Laufzeiten. Sie fürchten, dass dadurch die Klimaschutzziele gefährdet werden.

Norwegens Wirtschaftsminister Vestre widersprach Darstellungen, sein Land könne die Exporte weiter erhöhen. „Es bleibt dabei, dass eine weitere Steigerung kurzfristig nicht möglich ist“, sagte er. Die norwegischen Gasproduzenten hätten über viele Monate hinweg so viel Gas wie möglich gefördert. Er sei überzeugt davon, dass sie „alles tun werden, um das hohe Produktionsniveau zu halten“. Der Equinor-Konzern, größter Gasexporteur Norwegens und mittlerweile der wichtigste Gaslieferant Europas, gehört zu 67 Prozent dem norwegischen Staat.

Vollgas 50% Umsatzrendite hat der norwegische Gaslieferant Equinor 2022 erzielt.

Auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte kürzlich im Bundestag gewarnt, die Gasversorgungskrise sei keineswegs ausgestanden. Deutschland werde auch im kommenden Jahr weniger Gas zur Verfügung stehen als vor dem russischen Krieg in der Ukraine. Zwar näherten sich die Speicher Füllständen von 80 Prozent, und er rechne mit einer ganz anderen Versorgungslage, als 2022 noch befürchtet wurde. Die Kapazität sei dennoch nur etwa halb so groß wie früher. Das könne im Extremfall zu Problemen führen.

Gasversorgung: Habeck hält Versorgungssituation nicht in allen Fällen für ausreichend

Die Versorgungssituation ist nach Einschätzung Habecks daher nicht in allen Fällen ausreichend. „Sollte irgendwo ein Schadensfall passieren, sollte die Energiemenge, die Deutschland verbraucht, steigen und nicht geringer werden, und vor allem sollte Ostdeutschland in einen Engpass reinlaufen, fehlen uns meiner Ansicht nach noch Kapazitäten“, sagte Habeck am Mittwoch im Bundestag.

Der norwegische Wirtschaftsminister bewertete Prognosen, denen zufolge sich die Gaspreise dauerhaft auf Vorkrisenniveau stabilisieren könnten, zurückhaltend: Solche Annahmen seien „keineswegs sicher“. Tatsächlich waren die Gaspreise im Großhandel zuletzt wieder leicht gestiegen.

Norwegen hat von dem hohen Preisniveau im vergangenen Jahr stark profitiert. So erzielte beispielsweise Equinor 2022 bei einem Umsatz von 150 Milliarden Dollar einen Rekordüberschuss von 75 Milliarden Dollar. Minister Habeck hatte im Herbst vergangenen Jahres kritisiert, einige Länder, darunter auch befreundete Staaten, verdienten sich an der Gaskrise „dumm und dämlich“.

Die EU-Staaten beschlossen daraufhin unter anderem, ihren Gaseinkauf zu bündeln, um sich nicht gegenseitig zu überbieten. Die Norweger sehen das kritisch. „Für uns ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Grundsätze des freien Marktes unter allen Umständen gewahrt bleiben“, sagte Vestre. Es sei allerdings noch zu früh, um zu sagen, welche Auswirkungen die gemeinsame Gaseinkaufsplattform der EU haben werde.

Energieversorgung: Deutsch-norwegische Energiepartnerschaft robust – und ausbaufähig

Trotz der Verstimmungen in der Phase der sehr hohen Gaspreise gilt die deutsch-norwegische Energiepartnerschaft als robust und ausbaufähig, das betrifft insbesondere die Themen Wasserstoff und CO2-Speicherung. Vestre sagte, Deutschland und Norwegen hätten „die große Chance, gemeinsam eine komplette Wasserstoff-Wertschöpfungskette aufzubauen“. Das werde zwar einige Jahre dauern, „aber es könnte schneller gehen, als wir bisher dachten“, ergänzte der Minister. „Die Gasversorgungskrise hat uns gezeigt, dass Europa bei der Umsetzung von Energieinfrastrukturprojekten sehr wohl ein hohes Tempo vorlegen kann.“

Norwegen ist Deutschlands wichtigster Gaslieferant. (Foto: Bloomberg/Getty Images) Gasplattform vor Norwegen

Aus norwegischer Sicht ist ein technologieoffener Ansatz dabei entscheidend. Norwegen will zunächst blauen Wasserstoff liefern, später dann auch vermehrt grünen Wasserstoff. Blauer Wasserstoff wird auf Erdgasbasis hergestellt, das dabei frei werdende CO2 wird unterirdisch gespeichert. Somit ist blauer Wasserstoff auf die in Deutschland umstrittene CCS-Technik angewiesen. CCS steht für Carbon Capture and Storage.

„Die hohen Ambitionen im Klimaschutz und die konkreten Pläne zur Reduzierung der CO2-Emissionen machen es zwingend notwendig, alle möglichen Lösungen zu nutzen. Dazu gehört nach unserer Überzeugung auch der blaue Wasserstoff“, sagte Vestre. Blauer Wasserstoff werde ein wichtiger Bestandteil des europäischen Energiemixes werden.

Mit Blick auf den Bau von Wasserstoffpipelines von Norwegen nach Deutschland zeigte Vestre sich optimistisch. Eine gemeinsame Machbarkeitsstudie werde detaillierte Informationen geben. Der Transport über Pipelines sei aber nur eine Möglichkeit. „Auch der Transport per Schiff könnte eine wichtige Rolle spielen“, sagte Vestre. Der deutsche Energiekonzern RWE und Equinor hatten Anfang des Jahres eine strategische Partnerschaft bekannt gegeben, in deren Zentrum der Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur steht. RWE will den Wasserstoff aus Norwegen nutzen, um damit Gaskraftwerke zu betreiben.

Die Speicherung von CO2 hat aus norwegischer Sicht nicht nur Bedeutung für die Produktion von blauem Wasserstoff im eigenen Land. Norwegen will vielmehr auch CO2 europäischer Industrieunternehmen aus Branchen wie Stahl, Chemie oder Zement einlagern. „Wir laden deutsche Unternehmen ausdrücklich dazu ein, CO2 in Norwegen zu speichern.“ Norwegen werde dies bereits ab 2025 im industriellen Maßstab anbieten. „Wir freuen uns über deutsche Interessenten“, sagte er.

Allerdings müssen noch regulatorische Hürden aus dem Weg geräumt werden: Deutsche Unternehmen dürfen CO2 nicht über Ländergrenzen hinweg exportieren. Wirtschaftsminister Habeck hat sich des Themas angenommen. Ende des Jahres will er eine Carbon-Management-Strategie präsentieren, die auch den Weg für den Export von CO2 ebnen dürfte.

Erstpublikation: 25.06.2023, 13:47 Uhr.