Energieversorgung Entscheidung für weitere LNG-Terminals: Hamburg geht leer aus

Die Bundesregierung will so schnell wie möglich unabhängig von russischem Gas werden – unter anderem mit Flüssiggas. Jetzt stehen zwei weitere Standorte für LNG-Terminals fest.

In Deutschland soll es schon bald vier schwimmende Flüssigerdgasterminals geben. (Foto: dpa) LNG-Terminal

Berlin Die Bundesregierung hat am Dienstag die Entscheidung über die weiteren Standorte für schwimmende Terminals zur Anlandung von Flüssiggas (LNG) bekanntgegeben. Im niedersächsischen Stade und im Mecklenburg-vorpommerschen Lubmin soll das Gas ab Ende 2023 ankommen.

In Lubmin entstehe zudem bis Ende 2022 ein weiteres, fünftes schwimmendes Flüssigerdgasterminal durch ein privates Konsortium. Bereits bekannt war, dass in Wilhelmshaven und Brunsbüttel jeweils ein Terminal entsteht, das ab dem anstehenden Jahreswechsel beliefert werden sollen.

Im Gespräch waren bis dato auch Hamburg und ein zweites schwimmendes Terminal in Wilhelmshaven, wie aus einem Schreiben des Wirtschaftsministeriums an die Koalitionäre hervorgeht, das dem Handelsblatt vorliegt. Hamburg soll vor allem deshalb leer ausgegangen sein, weil das mit Gaslieferungen verbundene Risiko im engen Hafen der Millionenstadt zu groß gewesen sei, heißt es in informierten Kreisen.