Energieversorgung Erst ein Kohlemeiler als Ersatz für Gas-Kraftwerke angemeldet

Berlin Der von der Bundesregierung mit Hochdruck vorangetriebene Plan des Ersatzes von Gaskraftwerken durch Kohlemeiler kommt nur langsam voran. Es sei bislang eine Anzeige für die Wiederaufnahme des Betriebs eines Steinkohlekraftwerks eingegangen, teilte die Bundesnetzagentur am Montag auf Reuters-Anfrage mit. „Der Zeitpunkt der Inbetriebnahme ist derzeit nicht bekannt.“

Die Bundesregierung hatte in der Gas-Krise ein Ersatz-Kraftwerkegesetz mit Hochdruck vorangetrieben. Bereits bei der Vorstellung des Plans Mitte Juni hatte das Wirtschaftsministerium erklärt, man habe bereits mit den potenziellen Betreibern gesprochen.

Sofort nach Beschluss des Bundestages machte das Ministerium per Minister-Verordnung den Weg vor knapp zwei Wochen für ein Anfahren frei. Insgesamt stehen 16 Steinkohle- und Ölkraftwerke mit einer Leistung von knapp fünf Gigwatt auf einer Liste von Reserve-Anlagen, die sofort wieder in Betrieb gehen könnten. „Wir wollen jetzt im Sommer Gas einsparen, um unsere Speicher für den Winter zu füllen“, hatte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) gesagt.

Sie sollten über den kommenden Winter fünf bis zehn Terawattstunden Erdgas in Deutschland und noch einmal eine ähnlich große Menge in Europa einsparen. „Damit stärken wir die Vorsorge und wappnen uns weiter für eine Zuspitzung der aktuellen Lage am Energiemarkt“, hatte Habeck vor knapp zwei Wochen gesagt.

Gaskraftwerke tragen noch etwa sechs Prozent zur Stromerzeugung bei. Durch den Einsatz der Ersatzkraftwerke könnten ein bis zwei Prozent des Verbrauchs in Deutschland ersetzt werden.

Das Wirtschaftsministerium erklärte, man gehe davon aus, dass die Kraftwerksbetreiber noch Vorbereitungen für die Marktrückkehr treffen müssten. Dabei gehe es um Personal oder Kohlereserven. „Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz ist bereits im Gespräch mit Betreibern und Verbänden und beobachtet die Situation sehr genau.“

