Energieversorgung Heizen mit Fernwärme: FDP fordert Preis-Überprüfung durch Kartellamt

Verbraucher, die Fernwärme nutzen, sehen sich mit hohen Nachzahlungen konfrontiert. Die FDP fordert vom Bundeskartellamt, Hinweisen auf überteuerte Tarife nachzugehen.

Laut einer Untersuchung der Verbraucherzentralen betrug die Preissteigerung verschiedener Fernwärmeanbieter von April 2021 bis April 2022 zwischen 28 und 92 Prozent. (Foto: dpa) Fernwärme

Berlin Die FDP hat das Bundeskartellamt aufgefordert, die Preisgestaltung im Fernwärmesektor zu überprüfen. Der wirtschaftspolitische Sprecher der Fraktion, Reinhard Houben, begründet dies in einem Brief an den Präsidenten der Behörde, Andreas Mundt, mit Hinweisen auf zu hohe Preise.

In dem auf den 13. Dezember 2022 datierten Schreiben, das dem Handelsblatt vorliegt, äußert der FDP-Politiker die Erwartung, dass das Kartellamt „diesen Vorwürfen nachgeht und eine erneute Sektoruntersuchung Fernwärme zeitnah initiiert und damit Strukturen und Wettbewerbsbedingungen in diesem Bereich untersucht und analysiert“.