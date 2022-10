Die Gaspreisbremse droht bei Unternehmen die Einsparziele zu konterkarieren. Nun läuft es auf maßgeschneiderte Modelle für die Wirtschaft hinaus. Die Zeit drängt.

Auch die Unternehmen sollen weniger Gas einsetzen. (Foto: dpa) Stahlwerk von Thyssenkrupp in Duisburg

Berlin Mit der Gaspreisbremse will die Bundesregierung die Belastung für Bürger und Unternehmen dämpfen. Dafür soll ein bestimmter Grundverbrauch subventioniert werden – vermutlich 70 bis 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs oder ein Gasrabatt in ähnlicher Höhe. Darüber hinaus gelten die Marktpreise, um Sparanreize zu erhalten. Mitglieder der Expertenkommission, die am Montag ein Konzept zur Bremse vorlegen soll, befürchten jedoch, dass dieses Modell die Einsparpotenziale in der Wirtschaft nicht voll ausreizen würde.

Tatsächlich gibt es in der Industrie deutlich größere Möglichkeiten zum Gassparen als in Privathaushalten. Bei manchen Betrieben ist auch kurzfristig ein kompletter Verzicht auf Gas möglich, etwa durch die Umstellung auf Öl oder eine Unterbrechung der Produktion. Deshalb arbeitet die Kommission nach Handelsblatt-Informationen an einem eigenen Modell für die Wirtschaft.

