Energieversorgung „Müssen uns für den Fall einer Eskalation wappnen“ – Habeck ruft Frühwarnstufe des „Notfallplans Gas“ aus

Die Bundesregierung bereitet sich vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine auf eine erhebliche Verschlechterung der Gasversorgung vor. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) rief deswegen am Mittwoch in Berlin die „Frühwarnstufe“ des „Notfallplans Gas“ aus.

Die EU-Kommission sei darüber informiert worden. Der Schritt diene der Vorsorge, die Versorgungssicherheit sei weiterhin gewährleistet. Habeck betonte, derzeit würden alle Verträge eingehalten, russisches Gas ströme nach wie vor nach Deutschland. „Es gibt aktuell keine Versorgungsengpässe“, betonte Habeck. Dennoch müsse Deutschland „für den Fall einer Eskalation seitens Russlands gewappnet sein“.

Habecks Entscheidung folgt auf die Ankündigung Russlands, für Gaslieferungen künftig auf Bezahlung in Rubel zu bestehen. Die Europäer lehnen diese Forderung ab.

Auch die Energieminister der G7-Staaten hatten bei ihrem Treffen am Montag unter Habecks Vorsitz beschlossen, sich nicht auf die Forderung Russlands einzulassen. Bislang werden russische Gaslieferungen in Euro oder Dollar abgerechnet.

Russland wolle die Ankündigung ungeachtet der Kritik umsetzen, sagte Habeck. Die russische Seite werde am morgigen Donnerstag eine gesetzliche Regelung vorstellen, in der die Pflicht zur Zahlung in Rubel festgeschrieben wird. Wenn die Zahlung nicht in Rubel erfolgt, soll die Belieferung mit Gas demnach eingestellt werden.

Habeck warf der russischen Seite erneut Vertragsbruch vor. Putin versuche, „die Sanktionen zu brechen“, indem er auf Zahlung in Rubel bestehe, sagte der Wirtschaftsminister. Man werde das nicht akzeptieren.

Laut dem Notfallplan Gas gibt es drei Krisenstufen. Die „Frühwarnstufe“ ist die erste dieser drei Stufen. Darauf folgen die „Alarmstufe“ und die „Notfallstufe“.

Minister richten Krisenstab ein

Die Frühwarnstufe wird aktiviert, wenn „konkrete, ernst zu nehmende und zuverlässige Hinweise“ darauf vorliegen, dass ein Ereignis eintreten kann, welches wahrscheinlich zu einer erheblichen Verschlechterung der Gasversorgungslage sowie wahrscheinlich zur Auslösung der Alarm- beziehungsweise Notfallstufe führt. Die Frühwarnstufe hat im Wesentlichen ein verstärktes Monitoring der Versorgungssituation zum Inhalt.

Habeck kündigte an, dass beim Wirtschaftsministerium ein Krisenstab aus Behörden und den Energieversorgern zusammentreten werde. „Das Krisenteam analysiert und bewertet die Versorgungslage, sodass – wenn nötig – weitere Maßnahmen zur Erhöhung der Versorgungssicherheit ergriffen werden können. Die Bundesregierung tut alles, um die Versorgungssicherheit in Deutschland weiter zu gewährleisten“, heißt es in einer Mitteilung des Ministeriums.

Die Gesamtversorgung aller deutschen Gasverbraucher sei aktuell zwar gesichert, heißt es vonseiten des Ministeriums. „Dennoch ist ab sofort jeder Gasverbraucher – von der Wirtschaft bis zu Privathaushalten – auch gehalten, seinen Verbrauch so gut wie möglich zu reduzieren.“ Jede eingesparte Kilowattstunde Energie helfe, sagte Habeck bei einer Pressekonferenz am Mittwochmorgen.

Die Gasversorger und die Betreiber der Gasleitungen sind nun verpflichtet, regelmäßig die Lage für die Bundesregierung einzuschätzen. Noch greife der Staat nicht ein, betont man im Ministerium.

Gashändler und -lieferanten, Fernleitungs- und Verteilnetzbetreiber ergreifen nach dem Notfallplan zunächst „marktbasierte“ Maßnahmen, um die Gasversorgung aufrechtzuerhalten: Dazu gehören etwa die Nutzung von Flexibilitäten auf der Beschaffungsseite, der Rückgriff auf Gasspeicher und die Optimierung von Lastflüssen. Haushaltskunden sind nicht betroffen. Sie sind besonders geschützt und würden erst in allerletzter Konsequenz abgeschaltet.

Kremlsprecher Dmitri Peskow hatte am Dienstag nach Angaben der russischen Agentur Interfax angekündigt, bis Donnerstag, 31. März, würden auf Anordnung des russischen Präsidenten Wladimir Putin Modalitäten ausgearbeitet, damit die Umstellung auf die Rubel-Bezahlung „einfach, verständlich, transparent und umsetzbar“ für die europäischen und internationalen Gasbezieher sei. „Keiner wird Gas umsonst liefern, und bezahlt werden kann es nur in Rubel“, betonte er einmal mehr.

Putin hatte vergangene Woche verkündet, dass Russland Gas an Deutschland und weitere „unfreundliche Staaten“ nur noch gegen Zahlung in Rubel liefern werde. Dies würde die unter Druck geratene russische Währung stützen.

