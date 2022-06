Energieversorgung Netzagentur will Zugang zu LNG-Terminals regeln

Bei den Bemühungen um mehr Unabhängigkeit von russischen Energielieferungen gilt Flüssiggas als Hoffnungsträger. Allerdings fehlt bislang die Infrastruktur.

Düsseldorf Die Bundesnetzagentur will die Rechte und Pflichten der Betreiber von Flüssiggas(LNG)-Terminals regeln. Die Bonner Behörde lud am Dienstag Betreiber, Planer und Projektierer von LNG-Anlagen sowie Netzbetreiber und weitere Interessierten ein, sich bis zum 26. Juli an einem Konsultationsverfahren zu beteiligen. Danach solle unter anderem festgelegt werden, wie die Kapazitäten kurz- und langfristig vergeben werden. Das Verfahren umfasse nicht die Festlegung von Entgelten.

Bislang gibt es in Deutschland noch keine LNG-Infrastruktur. Die Bundesregierung will diese aufbauen, um die Abhängigkeit von russischen Erdgaslieferungen zurückzufahren. Sie hofft, bereits im kommenden Winter zwei von vier geplanten schwimmenden LNG-Terminals an der Nordseeküste in Betrieb nehmen zu können.

