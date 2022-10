Energieversorgung Neue Krisenszenarien: Im schlimmsten Fall herrscht im Februar Gasmangel

Berlin Die Gefahr, dass Deutschland im anstehenden Winter das Gas ausgeht, ist weiterhin nicht gebannt. Die Bundesnetzagentur hat vier verschiedene Szenarien für die Gasversorgung in den nächsten Monaten berechnet.

Bei zweien davon käme es in Deutschland zu einer Gasmangellage, selbst wenn die Einsparziele erreicht würden. Das Papier mit den Berechnungen der Bundesnetzagentur liegt dem Handelsblatt vor.

Behördenchef Klaus Müller gibt sich darin grundsätzlich optimistisch, einen Gasmangel zu vermeiden. Zwar würde in den nächsten Wochen immer mehr geheizt werden. „Da zeitgleich aber Gas gespart wird, der Verbrauch also gesunken ist, sind wir aktuell in einer komfortablen Situation“, heißt es in dem Papier.

Die Netzagentur nimmt für ihre Berechnungen an, dass Deutschland das Einsparziel von 20 Prozent erreicht und drei LNG-Terminals spätestens zum Jahresbeginn in den Betrieb gehen. Entscheidend für die weitere Entwicklung ist dann die Frage, wie sich die Gasimporte und -exporte entwickeln.

Aktuell stehen den deutschen Haushalten und Unternehmen 97 Gigawattstunden Gas zur Verfügung. Das ist die Differenz aus den Gaslieferungen, die nach Deutschland kommen, abzüglich dem, was in die Nachbarländer weitergeleitet wird. Trotz ausbleibender russischer Lieferungen kann Deutschland damit aktuell nur vier Gigawattstunden weniger Gas nutzen als in den vergangenen Jahren.

„Zukünftig ist allerdings davon auszugehen, dass sowohl die Importe sinken als auch die Exporte steigen werden“, erwartet die Netzagentur. Die Länder, von denen Deutschland Gas erhält, dürften in den nächsten Wochen aufgrund der startenden Heizperiode mehr verbrauchen und damit nicht mehr in der Lage sein, weiter „derart hohe“ Mengen nach Deutschland zu liefern.

>>> Lesen Sie hier: Bundesrechnungshof: „Doppel-Wumms“ möglicherweise verfassungswidrig

Gleichzeitig werde der Bedarf in Süd- und Osteuropa steigen, weshalb Deutschland mehr Gas weiterleiten müsse. Wie viel dadurch am Ende noch für Deutschland bleibt, ist schwer zu prognostizieren. Deshalb hat die Netzagentur verschiedene Szenarien durchgerechnet.

Szenarien 1 und 2

In den ersten beiden Szenarien wird vorausgesetzt, dass den deutschen Unternehmen und Haushalten nur etwas weniger Gas zur Verfügung steht. Anstatt der aktuellen 97 würden den Berechnungen zufolge nur noch 78 Gigawattstunden im Land bleiben.

In diesem Fall käme Deutschland ohne Probleme bis zum Frühjahr, unabhängig von der Härte des Winters. Nur die Befüllung der Gasspeicher würde sich etwas unterscheiden. Bei einem normalen Winter wären sie im März noch mit durchschnittlich 54 Prozent gefüllt. Bei einem kalten Winter wären es 47 Prozent.

Szenarien 3 und 4

In den beiden anderen Szenarien geht die Bundesnetzagentur davon aus, dass sich die Lieferungen nach Deutschland und die Weiterleitungen an die Nachbarländer deutlich stärker wandeln. So sehr, dass das verfügbare Gas in Deutschland von 97 auf 51 Gigawattstunden fällt.

In diesem Fall wäre ein Gasmangel in Deutschland laut Netzagentur sehr wahrscheinlich. Bei einem normalen Winter würde das Gas allerdings erst Mitte April ausgehen, wenn die Heizperiode schon wieder beendet wäre. Sollte der Winter allerdings besonders kalt werden, würde in diesem Szenario schon Ende Februar der Gasmangel auftreten.

Welches Szenario wahrscheinlicher ist, ist schwer zu ermitteln. Die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute hatten kürzlich ebenfalls Szenarien berechnet, für 1500 Fälle. Bei fast allen Ergebnissen gab es keine Gasmangellage.

Das allerdings ist von vielen Determinanten abhängig, gerade was den Blick auf die Importe und Exporte angeht. Netzagentur-Präsident Müller stellt klar: „Kommt es zu einem stärkeren Absinken der Importe oder auch zu einem verstärkten Anstieg der Exporte“, drohe auch diesen Winter eine Gasmangellage.

Mehr: Keine Blackouts, niedrigere Preise? Was das Atom-Machtwort des Kanzlers wirklich bewirkt