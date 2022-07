Energieversorgung Neuer Notfallplan: EU-Kommission will Haushalte zum Gas sparen zwingen

Die EU-Länder sollen freiwillig Gas sparen. Tun sie dies nicht genug, will EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen zu härteren Maßnahmen greifen.

Wenn Haushalte und Unternehmen nicht freiwillig genügend Gas einsparen, will die EU-Kommission den Mitgliedsländern verbindliche Einsparziele vorgeben. (Foto: dpa) Ursula von der Leyen

Berlin, Brüssel Die EU-Kommission greift aufgrund der knappen Energieversorgung zu drastischen Maßnahmen. So will die Kommission EU-Länder im Notfall zwingen, Gas einzusparen. Wenn Haushalte und Unternehmen nicht freiwillig genügend Gas einsparen, will die EU-Kommission den Mitgliedsländern verbindliche Einsparziele vorgeben.

Das sieht der jüngste Gas-Notfallplan vor, der dem Handelsblatt vorliegt. Die EU bekäme damit auf einen Schlag deutlich mehr Kompetenzen und Durchgriffsrechte auf die EU-Mitgliedsstaaten.

Konkret plant die EU aufgrund der angespannten Versorgungslage einen neuen zweistufigen Mechanismus: „In einem ersten Schritt haben die Mitgliedstaaten die Möglichkeit, die notwendigen Reduzierungen auf freiwilliger Basis umzusetzen“, heißt es in dem Papier. Dabei sollen die EU-Staaten über einen Zeitraum von acht Monaten eine bestimmte Menge an Gas einsparen.

