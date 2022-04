Energieversorgung Niederländer wollen Gasförderung steigern und fordern das auch von Deutschland

Die niederländische Regierung will Unternehmen unterstützen, die in der Nordsee Erdgas fördern. Die Deutschen sperren sich – noch. Nun ist die Ampelkoalition gefragt.

Rob Jetten, Energieminister der Niederlande, kündigt eine Steigerung der Erdgasförderung in der Nordsee an und wünscht sich von Deutschland, diesem Vorbild zu folgen. Damit erhöht er den Druck auf die Berliner Ampelkoalition, neue Förderprojekte in der Nordsee zu akzeptieren. „Wir unterstützten Unternehmen, die in der Nordsee Gas fördern wollen. Wir wollen diesen Prozess jetzt beschleunigen“, sagte Jetten dem Handelsblatt.

„In einer idealen Welt würden wir keine neuen Gasfelder in der Nordsee erschließen. Aber die Situation macht dies notwendig“, sagte er. „Leider haben wir in dieser Frage noch keine Einigung mit unseren deutschen Partnern erzielt“, so Jetten, der sich zu Wochenbeginn in Berlin mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) getroffen hatte.

Die Niederlande und Deutschland streiten seit Monaten darüber, ob die Gasförderung in der Nordsee ausgeweitet werden soll oder nicht. Dabei ist das Vorhaben des niederländischen Unternehmens One-Dyas zum Präzedenzfall geworden.