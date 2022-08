Energieversorgung Scholz und Trudeau unterzeichnen Abkommen: Ab 2025 soll Wasserstoff aus Kanada kommen

Deutschland und Kanada wollen die Wasserstoffproduktion und Ausfuhr nach Europa vorantreiben. Die ambitionierten Ziele dürften kaum zu schaffen sein.

Kanada und Deutschland wollen in Sachen Energie enger zusammen arbeiten. (Foto: IMAGO/ZUMA Press) Justin Trudeau und Olaf Scholz

Stephenville, Toronto Deutschland und Kanada sind offiziell Wasserstoff-Partner. Die Regierungen der beiden Staaten haben am Dienstag eine Erklärung zur Gründung einer deutsch-kanadischen Wasserstoff-Allianz unterzeichnet. Erste Lieferungen sind demnach ab 2025 geplant. Das Abkommen wurde in Anwesenheit von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Premierminister Justin Trudeau im kanadischen Stephenville unterzeichnet. Der Ort in Neufundland liegt in nächster Nähe zu einem Windparkprojekt. Die dort gewonnene Energie soll zur Herstellung von Wasserstoff genutzt werden.

„Die Teilnehmer streben eine enge Zusammenarbeit in allen Bereichen an, die notwendig sind, um die Wasserstoffwirtschaft in Gang zu bringen und eine transatlantische Versorgungskette für Wasserstoff deutlich vor 2030 zu schaffen, wobei die ersten Lieferungen für 2025 angestrebt werden“, heißt es in der Vereinbarung.