Energieversorgung Stromnetze über Ländergrenzen hinweg – Wie sich die Welt gegen Windstille und Wolken absichert

Weltweit wachsen Strommärkte zusammen, indem Stromleitungen Länder miteinander verbinden. Eine Marktanalyse von Germany Trade and Invest (GTAI), der Außenwirtschaftsförderagentur des Bundes, belegt, dass rund um den Globus die Zahl der entsprechenden Projekte wächst. Die Untersuchung liegt dem Handelsblatt vor.

Die GTAI-Experten haben verschiedene Interkonnektoren-Projekte in 14 Ländern unter die Lupe genommen, darunter Vorhaben in Äthiopien, Ägypten, Chile und Indien. Als Interkonnektoren bezeichnet man grenzüberschreitende Hochspannungsleitungen.

Die Projekte befinden sich in unterschiedlichen Prozessstadien und sind vor dem Hintergrund der globalen Energiewende zu sehen: Ein weitgehend dekarbonisiertes Stromversorgungssystem, das im Wesentlichen auf dem Einsatz erneuerbarer Energien fußt, erfordert komplexe Stromnetzstrukturen. Denn die Stromerzeugung mittels Wind und Sonne ist volatil, Phasen mit Stromüberschüssen stehen Phasen mit geringer Erzeugung gegenüber. An diese Bedingungen müssen die Netze angepasst werden.

Wenn Ländergrenzen überwunden werden, profitieren im Idealfall beide Seiten: Die Vernetzung verschiedener Regionen wirkt wie eine Versicherung gegen Strommangel. Denn es steigt die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwo in den mittels Interkonnektor verbundenen Regionen doch noch der Wind weht oder die Sonne scheint. Zugleich können Stromüberschüsse weiträumiger verteilt und genutzt werden.

So bringen die Projekte die Dekarbonisierung voran. Nicht selten schaffen sie die Verbindung zu sauberen Stromerzeugungsprojekten in Nachbarländern oder sogar in anderen Kontinenten. Heiko Stumpf, der für GTAI in Sydney arbeitet, verweist auf ein ehrgeiziges Projekt: „Besonders weit geht der Stadtstaat Singapur, der 5000 Kilometer bis nach Australien überbrücken will, um dort Solarstrom im Outback zu erzeugen.“

In vergleichbare Dimensionen stößt die Idee vor, sauberen Strom aus Nordafrika für Europa nutzbar zu machen: Durch den geplanten Euro-Afrika-Interkonnektor soll Strom durch das Mittelmeer von Ägypten nach Griechenland fließen. Der Interkonnektor soll bereits 2023 fertiggestellt werden. Damit wäre neben der bestehenden Verbindung zwischen Spanien und Marokko die zweite Stromleitung zwischen den beiden Kontinenten in Betrieb.

Die Verbindung nach Griechenland stellt für Ägypten nur den Anfang dar. Im Oktober 2021 unterzeichneten Ägypten und Saudi-Arabien Bauaufträge für eine grenzüberschreitende Stromverbindung. Die ersten Pläne waren schon vor zehn Jahren entstanden. Die nun vertraglich beschlossene Leitung soll nach Angaben von GTAI 2025 ihre finale Ausbaustufe erreichen. Die Kosten werden auf 1,6 Milliarden Euro veranschlagt.

Griechenland wiederum ist außerdem an dem Projekt „EuroAsia Interconnector“ beteiligt. Das 1200 Kilometer lange Untersee-Stromkabel soll die Stromnetze Israels, Zyperns und Griechenlands verbinden. Das Projekt wird mit EU-Mitteln gefördert.

Auch Kanada und die USA verstärken den Stromaustausch. Zwar sind die beiden Länder bereits über 37 Übertragungsleitungen miteinander verbunden. Das Interesse an weiteren Verbindungen ist aber hoch. So verfügt die kanadische Provinz Quebec über einen hohen Anteil an Strom aus Wasserkraft.

US-Stromversorger entlang der Ostküste beziehen daher Strom aus dem nördlichen Nachbarland, um auf diese Weise ihre Mindestanteile an Strom aus erneuerbaren Quellen zu erreichen. Zusätzliche Leitungen sollen dazu beitragen, diese Potenziale noch stärker zu nutzen.

Einige der Vorhaben rund um den Globus haben nicht nur energie- und klimapolitische Relevanz, sondern auch geopolitische Bedeutung. So erfolgte im März 2022, kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, der Anschluss der Ukraine und Moldaus an das europäische Stromverbundnetz in Form eine Notsynchronisierung.

Damit wurde erreicht, die beiden Länder unabhängiger vom russischen Stromversorgungssystem zu machen. In Zukunft sollen die ukrainischen und moldauischen Netze vollwertig am europäischen Strommarkt teilnehmen können – und etwa auch ihre Stromüberschüsse in die europäischen Nachbarländer exportieren können.

Der globale Trend zur stärkeren Vernetzung der Strommärkte bietet gerade deutschen Unternehmen große wirtschaftliche Chancen. Traditionell haben Unternehmen wie beispielsweise Siemens Energy, aber auch mittelständische Zulieferer, eine starker Stellung bei Stromübertragungssystemen.

