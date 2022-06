Energieversorgungskrise Behörden erschweren den Abschied vom Erdgas

Viele Unternehmen suchen händeringend nach Alternativen zum Einsatz von Erdgas. Doch Firmen klagen über fehlende rechtliche Grundlagen und lange Genehmigungsverfahren.

Unternehmen suchen nach Möglichkeiten, Alternativen zum Energieträger Erdgas zu finden. Manche setzen auf einen Öltank. (Foto: imago images/Future Image) Öltanks

Berlin Auf einschlägigen Marktplätzen im Internet sind alte Öltanks oder auch Brenner, die sich sowohl mit Öl als auch mit Gas betreiben lassen, derzeit sehr beliebt. Der Grund: Händeringend suchen Unternehmen nach Möglichkeiten, Alternativen zum Energieträger Erdgas zu finden. Manche setzen auf einen Öltank, um eine kurzfristige Gasversorgungslücke überbrücken zu können. Andere wollen sich gegen lange Gasausfälle wappnen.

Die Unternehmen tun genau das, was die Politik empfiehlt: Sie wollen ihre Abhängigkeit vom Energieträger Gas reduzieren. Doch in der Praxis funktioniert das im Moment noch nicht. Weil sich durch den Einsatz von Erdöl oder gar Kohle die Immissionswerte in der Regel deutlich verschlechtern, müssen Behörden eingeschaltet werden und den Brennstoffwechsel genehmigen. Als Immissionen werden alle Störfaktoren bezeichnet, die aus der Umwelt auf den Menschen oder seine Umwelt einwirken.