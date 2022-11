Energieversorgungskrise Bund verstaatlicht Ex-Gazprom-Tochter Sefe

Der Bund übernimmt den Gasgroßhändler Sefe, die frühere Gazprom Germania. Grund ist die drohende Insolvenz, die unkalkulierbare Konsequenzen haben könnte.

Da die russischen Gaslieferungen ausfallen, müssen Sefe und Uniper das fehlende Gas aus Russland durch erheblich teurer eingekauftes Gas ersetzen, um die Lieferverpflichtungen gegenüber ihren Kunden erfüllen zu können. (Foto: Reuters) Gasspeicher

Berlin Nach Uniper nun Sefe: Der Bund verstaatlicht den Gasgroßhändler, der bis zum Frühjahr Gazprom Germania hieß. Man werde das Unternehmen, das bislang dem russischen Gasriesen Gazprom gehörte, komplett übernehmen, teilte das Bundeswirtschaftsministerium am Montag mit. Sefe sei überschuldet, es drohe die Insolvenz. Das wolle man verhindern.

Sefe steht seit Anfang April unter Treuhandverwaltung des Bundes. Vorausgegangen war die Ankündigung des russischen Mutterkonzerns, man wolle die deutsche Tochter „aufgeben“. Das Eigentum sollte zwei gänzlich unbekannten russischen Unternehmen übertragen werden. Diesem Vorhaben schob das Bundeswirtschaftsministerium unter Berufung auf das Außenwirtschaftsgesetz einen Riegel vor.

Das Außenwirtschaftsgesetz sieht vor, dass der Erwerb kritischer Infrastruktur durch Nicht-EU-Investoren der Genehmigung durch das Bundeswirtschaftsministerium bedarf. Diese Genehmigung versagte das Ministerium.

In Regierungskreisen hieß es am Montag, der Bund werde „mindestens noch bis zum Ende des Winters 2023/2024“ Eigentümer bleiben. Eine Privatisierung komme erst in Betracht, wenn sich die Gasmärkte dauerhaft beruhigt hätten.

