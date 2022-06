Energieversorgungskrise Dena will Eigentümer zum raschen Einbau digitaler Heizkörperthermostate verpflichten

Zehn Prozent Einsparpotenzial: Die Deutsche Energie-Agentur (Dena) fordert eine Pflicht zum Einbau digitaler Heizkörperthermostate und Messsysteme noch in diesem Jahr.

Moderne Heizungstechnik trägt zum Energiesparen bei. (Foto: dpa) Digitales Heizungsthermostat

Berlin Die Deutsche Energie-Agentur (Dena) will Hauseigentümer dazu verpflichten, möglichst noch in diesem Jahr digitale Heizkörperthermostate einzubauen. Digitale Systeme müssten „in einer konzertierten Aktion massiv in den Einsatz gebracht werden, damit in der nächsten Heizperiode ausreichend viele Haushalte damit versorgt sind“, sagte Dena-Chef Andreas Kuhlmann. Das Einsparpotenzial liegt nach seinen Angaben bei „über zehn Prozent“.

Die Kosten für Anschaffung, Einbau und Nutzung moderner Heizkörperthermostate dürften nicht auf die Mieter und Nutzer abgewälzt werden, sie müssten vielmehr von den Eigentümern getragen werden. „Dazu sollten Hauseigentümer und Betreiber von Heizsystemen gesetzlich verpflichtet werden“, sagte der Dena-Chef.

Kuhlmann forderte eine umgehende Gesetzesänderung. Sie solle begleitet werden von einem Förderprogramm, das bis zum 31. Dezember 2022 die Hälfte der Anschaffungskosten trage. Im Jahr 2023 sollten dann noch 25 Prozent der Kosten gefördert werden, sagte Kuhlmann.

