Energieversorgungskrise Die vergessenen Ölheizungen: Zehn Millionen Haushalte profitieren nicht von Entlastungsplänen

In Deutschland werden etwa zehn Millionen Wohnungen mit Öl geheizt.

Berlin Die von der Bundesregierung eingesetzte Expertenkommission Gas meint es gut mit den Nutzern von Gasheizungen: Sie sollen von einer Preisbremse profitieren, ebenso die Nutzer von Fernwärme. Doch wer eine Ölheizung im Keller stehen hat, geht leer aus.

Dabei sind auch die Preise für Heizöl zuletzt deutlich gestiegen, wenn auch nicht so stark wie die Gaspreise. Nach Branchenberechnungen zahlen Verbraucherinnen und Verbraucher mit Ölheizungen künftig deutlich mehr als Verbraucher, die eine Gasheizung haben.

Die Expertenkommission Gas hatte zu Wochenbeginn ihre Vorschläge für eine zweistufige Gaspreisbremse vorgestellt. Im Dezember sollen Gas- und Fernwärmenutzer ihre Abschlagszahlung erstattet bekommen. Zwischen März 2023 und mindestens April 2024 soll dann eine Gas- und Wärmepreisbremse greifen.

Diese sieht für eine Grundmenge Gas einen staatlich garantierten Bruttopreis inklusive aller staatlich veranlassten Preisbestandteile von zwölf Cent pro Kilowattstunde Gas vor. Das Grundkontingent soll bei 80 Prozent des Verbrauchs liegen. Fernwärmekunden sollen einen garantierten Preis von 9,5 Cent je Kilowattstunde Fernwärme bekommen, wiederum für ein Grundkontingent von 80 Prozent des Verbrauchs.

Der Preis von zwölf Cent je Kilowattstunde Gas entspricht in etwa einer Verdopplung gegenüber dem Vorkrisenniveau. Man wolle die Verbraucher damit an die „neue Normalität“ heranführen, hieß es von der Gaskommission. Derzeit liegen die Preise deutlich darüber. Mittelfristig gelten aber zwölf Cent als realistisch.

Der Nachteil für die Ölnutzer beläuft sich nach Angaben des Wirtschaftsverbands Fuels und Energie auf 658 Euro pro Jahr. Der Verband rechnet so: Bei einem Verbrauch von 2000 Liter Heizöl, die etwa 20.000 Kilowattstunden entsprechen, und einem Preis von 1,70 EUR je Liter Heizöl (17 Cent/KWh) ergeben sich Kosten für einen Haushalt mit Ölheizung in Höhe von 3400 Euro.

Für einen vergleichbaren Haushalt, der Erdgas nutzt und ebenfalls 20.000 Kilowattstunden verbraucht, rechnet das Vergleichsportal Verivox mit Kosten von 4108 Euro ohne Entlastungsmaßnahmen, also mit 20,54 Cent pro KWh. Wenn die Gaspreisbremse so umgesetzt wird, wie die Kommission es vorgeschlagen hat, werden 80 Prozent des Gasverbrauchs, also 16.000 Kilowattstunden, zu zwölf Cent je Kilowattstunde abgerechnet, das macht 1920 Euro.

Hinzu kommen 4000 Kilowattstunden zu je 20,54 Cent, daraus ergeben sich 821,60 Euro. In der Summe macht das eine Gasrechnung von rund 2742 Euro. Im Vergleich zu 3400 Euro für die Ölheizung ergibt sich die besagte Differenz von 658 Euro. Dabei ist die geplante Einmalzahlung im Dezember noch nicht berücksichtigt. Die Gaspreis-Kommission schlägt für die 19 Millionen Gasheizungen in Deutschland eine Preisbremse vor. Wer mit Öl heizt, hat nichts davon. Die Koalition stellt Abhilfe in Aussicht.

Gaskommission will sich mit dem Thema auseinandersetzen

Adrian Willig, Geschäftsführer des Wirtschaftsverbands Fuels und Energie sieht das kritisch. „Es ist nicht nachvollziehbar, warum die zehn Millionen Haushalte mit Ölheizungen mit ihren gestiegenen Energiekosten alleingelassen werden sollen“, sagt er. Verbraucherschützer teilen diese Auffassung: „Es geht hier um eine Gerechtigkeitsfrage. Wir sollten soziale Härten abfedern – und nicht ausgebliebene Investitionsentscheidungen vergangener Jahre bestrafen“, kritisiert Udo Sieverding, Energieexperte der Verbraucherzentrale NRW.

Die Expertenkommission argumentiert, es sei ihr Auftrag gewesen, Vorschläge für eine Gaspreisbremse zu entwickeln, nicht jedoch ein Modell zur Dämpfung der Heizölpreise. Gleichwohl sagt Karen Pittel vom Ifo-Institut, die der Kommission angehört, zu, dass sich die Kommission mit dem Thema auseinandersetzen werde: „Wie mit Härtefällen umgegangen wird, die natürlich auch bei Haushalten auftreten können, die nicht mit Erdgas heizen, wird eines der Themen der Kommissionsarbeit in den kommenden Wochen sein.“ Darüber hinaus sei eine ergänzende Entlastung insbesondere für ärmere Haushalte denkbar, unabhängig davon, wie ein Haushalt heizt.

Auch Koalitionspolitiker haben das Thema erkannt. „Die Preise für Gas sind wesentlich höher gestiegen als für Öl. Die Gaskommission hatte auch nur den Auftrag, eine Gaspreisbremse zu entwickeln, und hat geliefert“, sagt Bernd Westphal, wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. „Dennoch prüfen wir die Situation und Kostenbelastungen im Wärmebereich. Wenn nötig wird entlastet, obwohl jedem klar ist, dass der Staat nicht alle Preissteigerungen kompensieren kann“, ergänzte er.

Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums werden von den 40,6 Millionen Wohnungen in Deutschland 19,6 Millionen Wohnungen mit Erdgas beheizt, 10,4 Millionen mit Öl und 5,6 Millionen per Fernwärme. Der Rest verteilt sich auf andere Heizungsvarianten, etwa Holzpellet-Heizungen und strombetriebene Heizungen.

