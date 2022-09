Deutschland verfügt über erhebliche Schiefergas-Vorräte. Viele Fachleute werben dafür, diese Vorräte nun rasch zu heben. Doch die Ampelkoalition ist in dieser Frage zerstritten.

Fracking ist in Deutschland vielerorts verpönt. (Foto: IMAGO/Panthermedia) Probebohrung auf Usedom

Berlin Fracking könnte laut einer wachsende Zahl von Experten Deutschlands Chance auf mehr Unabhängigkeit bei der Gasversorgung sein – doch die Ampelkoalition lehnt die Fördermethode nach wie vor mehrheitlich ab. In Niedersachsen, dem Bundesland mit dem größten Schiefergas-Potenzial in Deutschland, sprechen sich SPD, CDU und Grüne kurz vor den Landtagswahlen im Oktober gegen die Technologie aus.

Andreas Hagedorn, Vorsitzender des Berufsverbandes Deutscher Geowissenschaftler (BDG), rät dazu, das Thema neu zu bewerten. „Das Volumen des in Deutschland technisch gewinnbaren Schiefergases beläuft sich auf zwei Billionen Kubikmeter“ – etwa vierzigmal so viel Gas, wie Russland zuletzt jährlich nach Deutschland geliefert hat. Auch sagen Experten, die Kritik an der Technologie sei oft unsachlich: Die erschreckenden Negativbeispiele in der Welt wären mit deutschen Fracking-Standards nie passiert.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen