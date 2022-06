Energieversorgungskrise Habeck will Gaskraftwerke vom Netz nehmen – und dafür auf Kohlekraftwerke zurückgreifen

Bundeswirtschaftsminister Habeck will, dass weniger Gas zur Stromproduktion eingesetzt wird. Die Situation sei ernst. Im Winter könnte Gas sonst knapp werden.

Bis zum Winter sollen die deutschen Gasspeicher gefüllt werden. (Foto: dpa) Gasspeicher in Bad Lauchstädt

Berlin Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will die Verwendung von Gas zur Stromproduktion möglichst schnell reduzieren. Das Ministerium verweist auf das „Ersatzkraftwerkebereithaltungsgesetz“, das am 8. Juli im Bundesrat behandelt und dann zügig in Kraft treten solle. „Und ich kann jetzt schon sagen: Wir rufen die Gasersatz-Reserve ab, sobald das Gesetz in Kraft getreten ist. Das bedeutet, so ehrlich muss man sein, dann für eine Übergangszeit mehr Kohlekraftwerke“, sagte Habeck.

Die Betreiber dieser Ersatzkraftwerke sollten sich bereits darauf einstellen, ihre Anlagen startklar zu machen, „sodass alles so bald wie möglich einsatzbereit ist“, heißt es in einer Mitteilung des Ministeriums.

Habeck setzt mit seiner Ankündigung ein Zeichen. Über das Gesetz, das den Einsatz von Gas zur Stromproduktion reduzieren soll, wird seit Wochen diskutiert. Insbesondere aus der Industrie kam zuletzt der Hinweis, man verliere wertvolle Zeit, wenn man mit dem Abschalten von Gaskraftwerken noch länger warte.

