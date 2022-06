Energieversorgungskrise Habeck will Gaskraftwerke vom Netz nehmen

Berlin Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will die Verwendung von Gas zur Stromproduktion möglichst schnell reduzieren. Das Ministerium verweist auf das „Ersatzkraftwerkebereithaltungsgesetz“, das am 8. Juli im Bundesrat behandelt und dann zügig in Kraft treten solle. „Und ich kann jetzt schon sagen: Wir rufen die Gasersatz-Reserve ab, sobald das Gesetz in Kraft getreten ist. Das bedeutet, so ehrlich muss man sein, dann für eine Übergangszeit mehr Kohlekraftwerke“, sagte Habeck.

Die Betreiber dieser Ersatzkraftwerke sollten sich bereits darauf einstellen, ihre Anlagen startklar zu machen, „so dass alles so bald wie möglich einsatzbereit ist“, heißt es in einer Mitteilung des Ministeriums.

Habeck setzt mit seiner Ankündigung ein Zeichen. Über ein Gesetz, das den Gasverbrauch reduzieren soll, wird seit Wochen diskutiert. Insbesondere aus der Industrie kam zuletzt der Hinweis, man verliere wertvolle Zeit, wenn man mit dem Abschalten von Gaskraftwerken noch länger warte.

Der Wirtschaftsminister betont nun, dass er so schnell wie möglich handeln wolle. „Die Situation ist ernst. Wir stärken weiter die Vorsorge und ergreifen zusätzliche Maßnahmen für weniger Gasverbrauch“, sagte Habeck am Sonntag. Der Gasverbrauch müsse weiter sinken, der Stand in den Gasspeichern müsse weiter steigen, „sonst wird es im Winter wirklich eng“, sagte der Minister. „Wir werden jetzt die nächsten Schritte gehen. Schon seit Monaten sind wir dabei, Werkzeuge zu schärfen, neue zu schaffen, bestehende Hemmnisse zu beseitigen“, ergänzte er.

Habecks Plan: Deutschlands Gaskraftwerke sollen so schnell und umfangreich wie möglich vom Netz gehen. Das wird allerdings nicht bei allen möglich sein, da die Kraftwerke zum Teil auch zur Versorgung mit Fernwärme dienen und für den Erhalt der Netzstabilität unverzichtbar sind.

„Gasspeicher müssen zum Winter hin voll sein“

Die Gasversorgungslage ist nach wie vor kritisch. Ursache sind die sinkenden Gaslieferungen aus Russland. Der russische Gazprom-Konzern hatte die Durchleitung durch die Ostseepipeline Nord Stream in den vergangenen Tagen in zwei Schritten gesenkt. Mittlerweile ist die Pipeline nur noch zu 40 Prozent ausgelastet. Der Gastransit durch die Ukraine wurde schon vor einigen Wochen reduziert.

Aus Sicht von Wirtschaft und Politik ist es nun vorrangig, die Erdgasspeicher aufzufüllen, um über den nächsten Winter zu kommen. „Wir müssen und wir werden alles daran setzen, im Sommer und Herbst so viel Gas wie möglich einzuspeichern. Die Gasspeicher müssen zum Winter hin voll sein. Das hat oberste Priorität“, sagte Habeck.

Im vergangenen Jahr wurden 15 Prozent des in Deutschland verbrauchten Stroms in Gaskraftwerken produziert. In den vergangenen Monaten ist der Anteil nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums gesunken.

Bis zum Winter sollen die deutschen Gasspeicher gefüllt werden. (Foto: dpa) Gasspeicher in Bad Lauchstädt

Um die Stromversorgung auch ohne Gaskraftwerke sicherstellen zu können, setzt das Bundeswirtschaftsministerium auf Kohle- und Ölkraftwerke. Bestehende Reservekapazitäten sollen ergänzt oder verlängert werden. Betroffen sind die Netzreserve und die Sicherheitsbereitschaft, die es seit Jahren gibt.

Die Netzreserve wird vorgehalten, um die Stabilität des Stromnetzes in jeder Sekunde gewährleisten zu können. Der Einsatz von Kraftwerken der Netzreserve wird von den Netzbetreibern angefordert. Diese Kraftwerke sind nicht Teil des regulären Strommarkts. Das soll sich vorübergehend ändern: Stellt das Wirtschaftsministerium fest, dass eine Gefährdung der Sicherheit des Gasversorgungssystems nicht ausgeschlossen werden kann, können die Kraftwerke befristet in den regulären Strommarkt zurückkehren.

Bei der Sicherheitsbereitschaft handelt es sich um Braunkohlekraftwerke, die als „letzte Reserve“ für den Fall vorgehalten werden, dass die Stromproduktion nicht ausreicht, um den Verbrauch zu decken. Allerdings stehen die Kraftwerke nach geltendem Recht nur für jeweils vier Jahre zur Verfügung. Der erste der insgesamt acht Braunkohlekraftwerksblöcke der Sicherheitsbereitschaft ging im Oktober 2016 für vier Jahre ans Netz und ist damit bereits wieder aus der Sicherheitsbereitschaft ausgeschieden.

Derzeit befinden sich Braunkohlekraftwerke mit einer Leistung von 1,9 Gigawatt (GW) in der Sicherheitsbereitschaft. Die letzten beiden der acht Blöcke – Neurath von RWE und Jänschwalde von LEAG – gingen am 1. Oktober 2019 in die Sicherheitsbereitschaft und würden damit eigentlich am 1. Oktober 2023 vom Netz gehen. Mit Ende der Sicherheitsbereitschaft sollen die Kraftwerke nun in eine neue „Versorgungsreserve“ überführt werden. Diese soll bis zum 31. März 2024 befristet werden.

Die Befristung gilt auch für die anderen Maßnahmen. Dahinter steht die Überlegung, dass die kommenden beiden Winter schwierig werden könnten; ab Frühjahr 2024 wird sich nach Einschätzung aus Regierungskreisen die Gasversorgungslage normalisiert haben.

Habeck plant zusätzlich, den Einsatz von Gas in der Industrie zu reduzieren. Noch im Sommer soll ein Gasauktionsmodell an den Start gehen, das industrielle Gasverbraucher anreizt, Gas einzusparen. Das entsprechende Auktionsmodell wird gerade erarbeitet.

