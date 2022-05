Energieversorgungskrise Nach diesen sechs Kriterien wird Unternehmen das Gas abgeschaltet

Die Bundesnetzagentur hat einen Kriterienkatalog entwickelt, der in Engpasssituation die Entscheidung erleichtern soll, welches Unternehmen noch mit Gas versorgt wird und welches nicht. Doch die Auswahl der betroffenen Unternehmen bleibt schwierig.

Der Ernstfall für die Bundesnetzagentur tritt ein, wenn die dritte und letzte Stufe des „Notfallplans Gas“, die sogenannte „Notfallstufe“, ausgerufen wird. (Foto: IMAGO/Future Image) Raffinerie in Köln-Godorf

Berlin Die Bundesnetzagentur konkretisiert ihre Pläne für den Fall, dass nicht mehr ausreichend Erdgas zur Verfügung steht, um alle Abnehmer zu versorgen. In einem fünf Seiten umfassenden Papier, das die Regulierungsbehörde am Dienstagabend veröffentlichte, wird skizziert, nach welchen Kriterien in einer Gasnotlage entschieden werden soll.

Unter der Überschrift „Abwägungsentscheidung“ heißt es in dem Papier, werde man für Abschaltungen „perspektivisch folgende Kriterien berücksichtigen“:

die „Dringlichkeit der Maßnahme, insbesondere in Abhängigkeit der Ausprägung der Gasmangelsituation“

die „Größe der Anlage und deren Gasbezug und somit die Wirkung einer Gasversorgungsreduktion“

die erforderliche „Vorlaufzeit zur Gasbezugsreduktion beziehungsweise eines geordneten Herunterfahrens der Produktionsanlagen“

die „zu erwartenden volks- und betriebswirtschaftlichen Schäden“

die „Kosten und Dauer der Wiederinbetriebnahme nach einer Gasversorgungsreduktion“

die „Bedeutung für die Versorgung der Allgemeinheit“

Mit anderen Worten: Die Behörde bevorzugt Abschaltungen, die große Einspareffekte bei kurzen Vorlaufzeiten, möglichst geringen Schäden und geringen Einschränkungen der Versorgung der Bevölkerung haben.

