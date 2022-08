Die Erdgasspeicher in Deutschland füllen sich schneller als erwartet, doch die Unsicherheiten bleiben groß. Die Gasbranche warnt vor Euphorie.

Berlin Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur, freuen sich über die zuletzt rasch gestiegenen Füllstände der Gasspeicher in Deutschland. „Die Speicher füllen sich schneller als vorgegeben“, sagte Habeck. Müller sagte, die Speicherstände stiegen in einer „bewundernswerten Geschwindigkeit“.

Am Samstag waren die Speicher nach Angaben der Speicherbetreiber zu 82,74 Prozent gefüllt. Das Ziel, am 1. Oktober einen Wert von 85 Prozent zu erreichen, scheint damit bereits in greifbare Nähe gerückt zu sein.

Doch es gibt Stimmen, die zur Vorsicht raten. „Wir warnen mit Blick auf den zuletzt raschen Anstieg der Speicherstände vor Euphorie“, sagte Sebastian Bleschke, Geschäftsführer der Initiative Energie Speichern (INES), in der sich die Betreiber der Erdgasspeicher zusammengeschlossen haben, dem Handelsblatt. Vier Gründe, warum der hohe Gasspeicher-Füllstand kein Anlass für eine Entwarnung ist:

1. Die Heizsaison ist entscheidend

