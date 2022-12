Energieversorgungskrise Union fordert Nachbesserungen bei Energiepreisbremsen

Die Preisbremsen für Strom und Gas sind auf der Zielgeraden. Doch aus Sicht der Union muss es noch an einigen Stellen Veränderungen geben. Auch die Ampelkoalition plant noch Eingriffe.

Insbesondere mit Blick auf die Bioenergie werden diese Pläne scharf kritisiert. (Foto: dpa) Bioenergie

Berlin Aus Sicht der Unionsfraktion sind die geplanten Preisbremsen für Strom und Gas noch stark verbesserungswürdig. Die Änderungswünsche betreffen die Hilfen für die Industrie, aber auch die Erlösabschöpfung bei erneuerbaren Energien.

Andreas Jung (CDU), klima- und energiepolitischer Sprecher der Unionsfraktion, warnt vor der Gefahr, dass die Preisbremsen für weite Teile der energieintensiven Industrie ins Leere laufen: „Wegen hoher Hürden und Obergrenzen fallen viele Unternehmen durchs Raster. Die Ampel muss den nationalen Spielraum konsequent ausschöpfen und in der EU nachverhandeln: Arbeitsplätze, Wertschöpfung und Lieferketten stehen auf dem Spiel“, sagte Jung dem Handelsblatt.

In einem dem Handelsblatt vorliegenden Entwurf für einen Antrag, den die Unionsfraktion am Dienstagnachmittag beschließen will, heißt es, die Bundesregierung müsse sich dafür einsetzen, den europäischen Beihilferahmen zu verändern. Insbesondere geht es der Union darum, die Höchstgrenzen für Unternehmen mit sehr hohen Verbräuchen sowie das Kriterium des Ebitda-Rückgangs anzupassen.