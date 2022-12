Energieversorgungskrise Wie die Industrie die Preisbremsen für Strom und Gas noch ändern will

Mit einem Brief an die Fraktionschefs der Ampelregierung und Union versucht die chemische Industrie, die Preisbremsen noch abzuändern. Die Förderhöchstgrenze solle abgeschafft werden.

Gesunde Industriestrukturen drohten durch die Energiepreisbremsen „unwiederbringlich beschädigt zu werden“, befürchten Chemieunternehmen. (Foto: dpa) Industriepark Höchst

Berlin Mit den geplanten Preisbremsen für Strom und Gas soll die deutsche Industrie vor den schlimmsten Folgen der hohen Energiepreise bewahrt werden. Doch die Ende November vom Bundeskabinett beschlossenen Regelungen weisen aus Sicht der Unternehmen noch eklatante Mängel auf.

Markus Steilemann, Präsident des Verbands der Chemischen Industrie (VCI), appelliert in einem Schreiben an die Chefs der Bundestagsfraktionen von SPD, Grünen, FDP und Union, noch Änderungen an den Preisbremsen vorzunehmen. Gesunde Industriestrukturen drohten „unwiederbringlich beschädigt zu werden“, heißt es in dem Brief, der dem Handelsblatt vorliegt.

Die Zeit drängt. Spätestens am 16. Dezember sollen Bundestag und Bundesrat die Regelungen beschlossen haben.

Steilemann ist im Hauptberuf Vorstandschef des Kunststoffherstellers Covestro. Die Chemieunternehmen in Deutschland sind mit deutlichem Abstand die größten Energieverbraucher unter allen Industriebranchen und daher besonders von dem starken Anstieg der Strom- und Gaspreise betroffen.

