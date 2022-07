Energiewende Alternative zum E-Auto oder Augenwischerei? Die wichtigsten Fragen und Antworten zu E-Fuels

Der Porsche-Chef will sie selbst produzieren, andere finden sie überflüssig: E-Fuels. Ihre Zukunft in der EU ab 2035 ist ungewiss. Das müssen Sie über die neuartigen Kraftstoffe wissen.

Das Wasserstoff Start-up Sunfire stellt synthetische Kraftstoffe her. (Foto: Sunfire) Herstellung von E-Fuels

Berlin Im heißen Juli 2022 haben es E-Fuels sogar ins politische Kabarett geschafft. Die ZDF-Sendung „Die Anstalt“ berichtete über Porsche-Chef Oliver Blume. Dieser habe auf der jüngsten Betriebsversammlung stolz erzählt, dass ihm FDP-Chef und Bundesfinanzminister Christian Lindner „quasi stündlich“ über den Kampf für die E-Fuels in den Ampel-Koalitionsverhandlungen berichtet habe.

Lindner wies dies kategorisch zurück: Es habe „keinerlei Kontakt“ gegeben, schrieb er auf Twitter. In der Folge entschuldigte sich Blume: Er habe „falsche Worte“ gewählt, so dass „ein falscher Eindruck“ entstanden sei, sagte Blume der „Bild am Sonntag“. „Das tut mir leid.“

Unabhängig davon ist sein Interesse an den neuartigen Kraftstoffen: Porsche will zwar grundsätzlich auf Elektroantrieb umstellen. Nur der legendäre Porsche 911 soll weiter mit Verbrennungsmotor fahren – künftig dann eben mit umweltfreundlichen elektrobasierten Kraftstoffen, mit E-Benzin also. Daher baut Porsche in Chile eine Fabrik zur Herstellung ebendieser Kraftstoffe.