Energiewende Bund schafft Platz für mehr Offshore-Windkraft in Nord- und Ostsee

Mit neuen Flächen in Nord- und Ostsee will die Bundesregierung ihre Klimaziele erreichen. Der Strom hilft auch bei der Herstellung von grünem Wasserstoff.

Mit dem neuen Plan können insgesamt 36,5 Gigawatt an Windkraftkapazität entstehen. (Foto: Reuters) Offshore-Windräder vor Amrum

Berlin Die Bundesregierung will den Ausbau der Offshore-Windkraft vor den deutschen Küsten voranbringen. Der neue Flächenentwicklungsplan des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH), der am Freitag veröffentlicht wird, soll dafür ein entscheidendes Mittel sein. Darin weist das BSH neue Gebiete aus, in denen Windräder aufgestellt werden können.

Die Ampelkoalition hat sich ehrgeizige Ziele für den Ausbau der Windkraft im Meer gesetzt. Im deutschen Teil von Nord- und Ostsee sollen sich 2030 Windräder mit einer installierten Leistung von 30 Gigawatt (GW) drehen. 2035 sollen es 40 GW sein. Aktuell sind es erst knapp acht GW.

Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums lässt sich auf den Flächen, die der neue Plan ausweist, insgesamt eine Leistung von 36,5 Gigawatt (GW) installieren. Damit wären die Voraussetzungen erfüllt, das Ziel für das Jahr 2030 zu erreichen und bereits das Ziel für 2035 ins Visier zu nehmen.