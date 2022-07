Energiewende Bundestag beschließt Booster für erneuerbare Energie – und kippt Ökostrom-Ziel für 2035

Die Regierung treibt den Ausbau klimafreundlicher Energiequellen voran. Das sogenannte Osterpaket wird als Meilenstein gefeiert – trotz diverser Kompromisse.

Allein für die Windenergie werden über die nächsten Jahre zwei Prozent der Landesfläche reserviert. (Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich) Windpark

Berlin Kurz vor der Sommerpause hat der Bundestag das sogenannte Osterpaket zum beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien verabschiedet. Es ist ein Mammutprojekt, das Wirtschaftsminister Robert Habeck auf mehreren Hundert Seiten auf den Weg gebracht hat.

Viele Punkte, die in der überarbeiteten Version des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) stehen, sind ein großer Schritt nach vorn, nachdem die CDU-geführte Vorgängerregierung die Energiewende eher gemächlich angegangen war.

„Deutschland steht im Regen. Hätten wir diese Pakete vor zehn Jahren durchgezogen, würden wir ganz anders dastehen“, sagte Habeck in seiner Rede im Bundestag am Donnerstag. Zuvor hatte Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) das Gesetzespaket als „Schön-Wetter-Politik“, abgetan. Mit dem Osterpaket – zu Ostern hatte das Kabinett das Vorhaben gebilligt und so genannt – werde man Deutschland wieder in eine „neue energiepolitische Zukunft“ führen, betonte Habeck dagegen.

Mehr Wind-, mehr Solar-, mehr Wasserkraft