Premium Energiewende Gaskrise kostet 100 Milliarden Euro nur in diesem Jahr – Was in der Energiepolitik schiefläuft Das Beratungsunternehmen McKinsey benennt in einer Analyse für das Handelsblatt die wunden Punkte der deutschen Energiepolitik. Klaus Stratmann 02.12.2022 - 17:31 Uhr Deutschland wird noch viele Jahre auf Erdgas angewiesen sein. (Foto: dpa) Erdgasspeicher Katharina in Bernburg Berlin Die aktuelle Gaspreiskrise hat die deutsche Volkswirtschaft nach Berechnungen der Unternehmensberatung McKinsey, die dem Handelsblatt vorliegen, „in diesem Jahr mehr als 100 Milliarden Euro gekostet." Diese seien im Wesentlichen zu Gasproduzenten außerhalb Deutschlands geflossen. Für die Berater ist das nur ein Beleg dafür, dass die deutsche Energiepolitik dem Standort schadet. Berechnungen der Unternehmensberatung für das Handelsblatt legen eine Reihe von Schwachstellen bei der Versorgung Deutschlands mit Energie offen. Sie betreffen das Stromerzeugungssystem, die Abhängigkeit von Importen in vielen Bereichen der Energieversorgung, das Preisniveau und die künftige Rolle von Erdgas. Grundsätzlich rät McKinsey in der Analyse, neben Fragen der Nachhaltigkeit die Wirtschaftlichkeit und die Versorgungssicherheit stärker zu berücksichtigen. Die Punkte im Einzelnen: 1. Erdgas