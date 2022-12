Gaskrise kostet 100 Milliarden Euro nur in diesem Jahr: Wie die Energiepolitik dem Standort schadet

Preise, Versorgungssicherheit und Nachhaltigkeit: Eine exklusive McKinsey-Studie zeigt, was in der Energiepolitik schief läuft - und was jetzt passieren muss.

02.12.2022 - 17:31 Uhr Jetzt teilen Jetzt teilen