Energiewende Habeck und Lemke legen Eckpunkte für naturverträglichen Windenergieausbau vor

Der Windkraftausbau in Deutschland hinkt hinterher, der Ukrainekrieg macht das Problem noch deutlicher. Die Bundesregierung will nun mit neuen Regeln Tempo machen.

Um unabhängiger von russischen Gaslieferungen zu werden, braucht Deutschland mehr eigene Energiequellen. (Foto: dpa) Windkraftanlagen in Ostfriesland

Berlin Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Umweltministerin Steffi Lemke (beide Grüne) wollen die artenschutzfachliche Prüfung für Windenergieanlagen an Land vereinfachen. Sie stellten am Montag ein gemeinsames Eckpunktepapier mit bundesweit einheitlichen Vorgaben vor, um den Ausbau der Windkraft an Land zu beschleunigen.

„In Deutschland gelten zukünftig klare und verbindliche Regen für den Artenschutz beim Windausbau“, sagte Habeck. Der Weg sei frei für mehr Windenergieflächen an Land. Der Suchraum für geeignete Standorte werde „erheblich“ vergrößert. Genehmigungsverfahren würden vereinfacht und beschleunigt.

So sollen Windräder auch in Landschaftsschutzgebieten grundsätzlich zulässig sein, bis das geplante Flächenziel für Windenergie an Land in Höhe von zwei Prozent der Bundesfläche erfüllt sei, heißt es in dem Papier. Auch der Ersatz bestehender Windräder durch leistungsstärkere Anlagen soll erleichtert werden.