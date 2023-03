Energiewende Netzbetreiber kalkulieren mit mehr als 100 Milliarden Euro für Netzausbau

Die Stromnetzbetreiber rechnen mit einem drastisch steigenden Verbrauch und wollen Tausende Kilometer neue Leitungen bauen. Die Kosten dürften enorm sein.

Der Ausbau der Übertragungsnetze dürfte viele Milliarden kosten, rechnen die Netzbetreiber vor. (Foto: dpa) Windräder und Stromleitungen

Berlin Die Betreiber der Stromübertragungsnetze gehen davon aus, dass sich der Stromverbrauch in Deutschland bis 2045 verdoppelt. Außerdem soll die installierte Leistung der erneuerbaren Energien um den Faktor fünf auf rund 700 Gigawatt (GW) steigen. Das geht aus dem ersten Entwurf des neuen Netzentwicklungsplans (NEP) hervor, den die vier Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland am Freitag vorlegten.

Um den zusätzlichen Strom aus erneuerbaren Quellen ins Netz zu integrieren und einen sicheren Netzbetrieb zu garantieren, ist nach ihren Berechnungen ein massiver Ausbau der Netze erforderlich: „Die für das Jahr 2045 neu identifizierten Projekte umfassen Trassenlängen von insgesamt 14.197 Kilometern“, heißt es in einer Mitteilung der Netzbetreiber.

Davon entfielen 5742 Kilometer auf Netze an Land und 8455 Kilometer zur Anbindung von Offshore-Windparks. Dafür würden insgesamt 128,3 Milliarden Euro benötigt, rund 41,6 Milliarden für die Leitungen an Land und 86,7 für das Offshore-Netz, schreiben die Firmen weiter.