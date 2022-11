Energiewende „Steiler Hochlauf“: Zahl der verbauten Wärmepumpen steigt stark an

Die Wärmepumpe soll zur Standardheizung werden. Wirtschaftsminister Habeck will bis 2030 sechs Millionen Geräte verbauen lassen. Die Industrie ist optimistisch.

Die Industrie steckt Milliarden in den Ausbau der Produktionskapazitäten. (Foto: dpa) Herstellung von Wärmepumpen

Berlin Die Zahl der in Deutschland verbauten Wärmepumpen zur Beheizung von Gebäuden steigt rapide an. So wurden im September 2022 69 Prozent mehr Wärmepumpen installiert als im Vorjahresmonat. Das zeigen Zahlen der Branchenverbände.

Insgesamt dürften in diesem Jahr rund 230.000 Wärmepumpen montiert werden, deutlich mehr als die 154.000 Geräte im Vorjahr. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sieht deshalb deutliche Anzeichen dafür, dass sich die elektrische Wärmepumpe in Deutschland als Standardlösung durchsetzt.

Habeck sprach am Mittwoch zum Abschluss des zweiten Wärmepumpen-Gipfels, zu dem er Branchenvertreter eingeladen hatte, von einem „vergleichsweise steilen Hochlauf“.

Nach Habecks Überzeugung sind Wärmepumpen die ideale Lösung, um die CO2-Emissionen im Gebäudesektor deutlich zu reduzieren. Sie nutzen die Temperatur der Umgebungsluft und Strom, um Wärme zu erzeugen und damit Heizungssysteme zu betreiben. Sein Ziel ist es, die Zahl der Wärmepumpen bis 2030 auf sechs Millionen zu erhöhen. Derzeit sind in Deutschland 1,5 Millionen Wärmepumpen im Einsatz.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen