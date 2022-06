Energiewende Umweltministerin Lemke will EU-Aus für Verbrennermotoren zustimmen

FDP-Chef Lindner hat zuletzt ein Aus für neue Autos mit Verbrennungsmotoren ab 2035 abgelehnt. Dennoch will Steffi Lemke dem Vorhaben heute im EU-Umweltausschuss zustimmen.

Noch am Montag hatte es in der Bundesregierung keine abgestimmte Position zum Aus für Verbrennermotoren gegeben. (Foto: dpa) Umweltministerin Steffi Lemke

Düsseldorf Trotz der Bedenken von Finanzminister Christian Lindner (FDP) will Umweltministerin Steffi Lemke am Dienstag im EU-Umweltausschuss dem geplanten Aus von Verbrennerautos zustimmen. „Wichtig ist mir, dass die Bundesregierung heute hier in Luxemburg die Kommission unterstützen wird in dem Ziel, dass ab 2035 keine Pkw mehr zugelassen werden, die CO2 ausstoßen“, sagte die Grünen-Politikerin im ZDF-Morgenmagazin. „Das ist die Linie, die die Bundesregierung in den letzten Wochen und Monaten hier vertreten hat, die auch im Koalitionsvertrag niedergelegt ist.“

Sie werde aber deutlich machen, dass es Bereiche gibt etwa bei Feuerwehrfahrzeugen, wo es noch keine Kraftstoff-Alternativen gebe.

Das EU-Parlament hat sich bereits für ein Verbot neuer Verbrenner ab 2035 ausgesprochen. Sollten sich die Mitgliedstaaten dieser Haltung anschließen, wäre der Weg für das Vorhaben frei.

Die Verhandlungen im Umweltrat dürften aber langwierig sein und bis in die Nacht dauern. „Wenn dann das Paket das beinhaltet, was die Kommission vorgeschlagen hat, keine Zulassung von Autos, die CO2 ausstoßen nach 2035, dann werden wir zustimmen", sagte Lemke.

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Monatelang hatte Deutschland die Klimapläne der EU-Kommission unterstützt. Seit ein paar Tagen aber begehrt der kleine Koalitionspartner auf und will von der einstigen Position nichts mehr wissen. So ließ FDP-Chef Lindner jüngst verlauten: Deutschland werde dem Aus für neue Autos mit Verbrennungsmotoren ab 2035 nicht zustimmen. Er poche auf Technologieoffenheit. „Ich habe entschieden, dass ich in der Bundesregierung, dass wir in der Bundesregierung dieser europäischen Rechtssetzung nicht zustimmen werden“, sagte Lindner vergangenen Woche beim Tag der Industrie des BDI. Inhaltlich geht es bei dem EU-Gesetz um den Vorschlag, ab 2035 keine neuen Autos und Nutzfahrzeuge bis 3,5 Tonnen mit Verbrennungsmotor mehr in der EU zuzulassen. Norwegen und Großbritannien haben sich bereits Ausstiegsdaten gegeben. Das Gesetz ist ein bedeutendes Element im Klimaschutzpaket „Fit for 55“, dessen Ziel es ist, bis 2030 55 Prozent der Treibhausgase einzusparen, die noch 1990 ausgestoßen wurden. Das Aus des Verbrennungsmotors soll die CO2-Emissionen im Transport senken, die bisher weiter steigen, während andere Sektoren sparsamer werden. Außerdem hat es eine hohe symbolische Bedeutung – was wichtig ist, da die EU am Ende nicht nur selbst klimaneutral werden will, sondern daraufsetzt, dass andere Länder zu ähnlichen Schritten motiviert werden. Mehr: Beim Verbrenner-Aus schlägt sich Scholz auf die Seite der FDP – zum Ärger der Grünen