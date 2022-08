Energiewende Umweltministerin Lemke zögert beim Wasserstoff – zum Unmut der eigenen Partei

Maschinenbauer und Wasserstoffwirtschaft wollen grünen Wasserstoff umgehend im Raffineriesektor einsetzen. Doch die Umweltministerin sperrt sich – mit umstrittenen Argumenten.

Die Bundesumweltministerin hat Ärger mit der Wasserstoffwirtschaft und den Raffineriebetreibern. (Foto: dpa) Steffi Lemke

Seit Jahren will die Industrie mit grünem Wasserstoff im Raffineriesektor starten. Ziel ist es, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren, Erdgas einzusparen und den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft voranzubringen. Doch unter Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) kommt das Thema nicht voran.

Der Verband der Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA) und der Deutsche Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Verband (DWV) appellieren nun in einem gemeinsamen Brief an Lemke, die rechtlichen Voraussetzungen für den Einsatz von grünem Wasserstoff in Raffinerien zu schaffen.

In dem Schreiben, das dem Handelsblatt vorliegt, heißt es, das Ministerium könne mit einer Verordnung „den Weg für eine wirtschaftlich tragfähige Substitution des Erdgases durch erneuerbaren Wasserstoff frei machen und gleichzeitig die Emissionen im Verkehr senken“. Die „unerklärliche Verzögerung“ beim Erlass der Verordnung gefährde die sichere und nachhaltige Kraftstoffproduktion in Deutschland.