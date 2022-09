Energiewende Wasserstoff über das normale Stromnetz – EU will Wasserstoffhochlauf beschleunigen

Straßburg, Berlin Das EU-Parlament will eine Vorschrift ändern, die den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft bisher stark ausbremst. Auf Antrag des deutschen CDU-Abgeordneten Markus Pieper beschloss das EU-Parlament an diesem Mittwoch, dass der Strom für grünen Wasserstoff auch über das normale Stromnetz bezogen werden kann und nicht aus eigens dafür gebauten Anlagen kommen muss.

Es sei ein guter Tag für die Europäische Energiewende, sagte Pieper nach der Abstimmung. Dass er eine Mehrheit bekommen würde, war nicht klar, denn zuletzt hatte sich die EU-Kommission mit einer anderen Herangehensweise durchgesetzt.

Im Frühjahr hatte sie eine enge Definition beschlossen, unter welchen Umständen Wasserstoff als „grüner Wasserstoff“ gilt, also als erneuerbar. Demnach muss der Strom für die Wasserstoffproduktion aus neuen Wind- oder Sonnenkraftwerken kommen und exakt in derselben Stunde produziert werden, in der auch der Wasserstoff hergestellt wird.

Die Regel sollte sein, dass die Produzenten von Wasserstoff Windparks und Solarkraftwerke errichten und sie gar nicht an das Stromnetz anschließen, sondern ausschließlich für die Produktion von Wasserstoff verwenden.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Strom aus dem Netz darf in der Regel nur zu einer Zeit verwendet werden, in der Strom im Überfluss da ist, was sich durch einen niedrigen Marktpreis zeigt. All diese Regelungen aus einem Rechtsakt der EU-Kommission will das EU-Parlament nun im Rahmen der Erneuerbare-Energien-Richtlinie ersetzen. Damit es so kommt, müssen die Mitgliedstaaten noch zustimmen.

Zwei Unterschiedliche Herangehensweisen

In dem am Mittwoch gefassten Beschluss heißt es, dass die Hersteller von Wasserstoff innerhalb eines Quartals nachweisen müssen, dass sie ausreichend grünen Strom eingekauft haben. Nach einem ähnlichen Prinzip funktionieren auch die Ökostromtarife für Verbraucher: Sie beziehen Strom aus dem Netz, stellen mit ihrem Vertrag aber sicher, dass die gleiche Menge an Ökostrom an anderer Stelle produziert wird. Organisiert wird das über Zertifikate, damit sichergestellt ist, dass jede grüne Megawattstunde nur von einem Verbraucher verwendet werden kann.

Farbenkunde Wasserstoff Allgemein Wasserstoff kann auf verschiedene Arten hergestellt werden. Je nachdem, wie viel CO2 dabei ausgestoßen wird, wird er als grauer, blauer, türkiser oder grüner Wasserstoff bezeichnet. Die Details. Grauer Wasserstoff... …wird aus Erdgas oder Kohle hergestellt. Das kostengünstigste Verfahren ist die Dampfreformierung. Dabei wird Erdgas in der Regel unter Hitze in Wasserstoff und CO2 aufgespalten. Bei dieser Methode entstehen erhebliche Treibhausgas-Emissionen, die in die Atmosphäre gelangen. Bei der Produktion einer Tonne Wasserstoff entstehen dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) zufolge so rund zehn Tonnen CO2. Wasserstoff wird auch dann als „grauer Wasserstoff“ bezeichnet, wenn er per Elektrolyse aus „Graustrom“ hergestellt wird, der „fossil“ produzierten Strom enthält. Blauer Wasserstoff... …unterscheidet sich von grauem Wasserstoff dadurch, dass bei seiner Gewinnung aus Erdgas das CO2 abgespalten und in unterirdischen Lagerstätten gespeichert wird. So gelangt das CO2 nicht in die Atmosphäre. Die Wasserstoffproduktion kann damit „bilanziell als CO2-neutral betrachtet werden“, heißt es vom BMBF. Laut Greenpeace sei blauer Wasserstoff jedoch durch die Förderung und den Transport des benötigten Erdgases „mit einem erheblichen CO2-Fußabdruck belastet.“ Türkiser Wasserstoff... … wird wie grauer und blauer Wasserstoff aus fossilem Erdgas gewonnen. Dabei wird Methan thermisch gespalten (Methanpyrolyse). Statt CO2-Emissionen entsteht so ein fester Kohlenstoff, der sich weiter nutzen lässt. CO2-neutral ist das Verfahren daher nur, wenn der feste Kohlenstoff dauerhaft gebunden bleibt. Grüner Wasserstoff... …wird mit Hilfe von Ökostrom und damit CO2-neutral hergestellt. Dabei wird Wasser per Elektrolyse in Sauerstoff und Wasserstoff zerlegt. Der Wasserstoff wird dann in das Gasnetz eingespeist oder direkt vor Ort als Energieträger genutzt. Quelle: Bundesministerium für Bildung und Forschung

Es treffen zwei unterschiedliche Herangehensweisen aufeinander. Während viele Vertreter aus der Wirtschaft an einem schnellen Hochlauf interessiert sind, wollen Umweltschützer verhindern, dass die Produktion von Wasserstoff die Abhängigkeit von Kohle und Gas verstärkt.

Sie warnen deshalb, das Prinzip der Ökostromzertifikate auf die Wasserstoffwirtschaft anzuwenden. Wenn der Beschluss des Parlaments verbindliches Recht würde, „dann lässt sich zukünftig nicht garantieren, dass als erneuerbar bezeichneter Wasserstoff auch tatsächlich mit Wind- oder Solarstrom hergestellt wurde“, sagt Matthias Buck von Agora Energiewende.

Die vorgeschlagenen Nachweispflichten seien zu allgemein gehalten, sagt Buck. „Dadurch besteht die Gefahr, dass mit der Produktion von Wasserstoff bestehende Netzengpässe weiter verschärft werden und Treibhausgasemissionen erhöht werden, statt sie zu reduzieren.“

>> Lesen Sie hier: Die Energiewende ist jenseits aller Realitäten – Ein Kommentar

Die Grünen sprechen von einem Selbstbetrug: „Konservative wollen Gas und Kohle für die Produktion von grünem Wasserstoff verwenden“, sagte der EU-Abgeordnete Michael Bloss. „Anstatt also grünen Wasserstoff durch den zusätzlichen Ausbau für die Erneuerbaren zu gewinnen, setzen sie auf diese Greenwashing-Regel.“

Investitionen lohnen sich kaum

Pieper hält die Argumentation sogar für gerechtfertigt. Noch gehe es aber darum, überhaupt erst einmal die Wasserstoff-Lieferketten, aufzubauen – unter anderem die Elektrolyseure, die unter Einsatz von viel Strom Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff spalten. „Wir brauchen einen Schub für die Elektrolyse und für Start-ups in ganz Europa, die zum technischen Fortschritt in dem Bereich beitragen“, sagte er.

Hintergrund ist das Problem, dass sich Investitionen in Elektrolyseure kaum lohnen, solange es wenige Abnehmer von Wasserstoff gibt. Produktionen auf Wasserstoff umzustellen lohnt sich wiederum nur, wenn auch Wasserstoff verfügbar ist.

Einen weiteren Weg, dieses Problem anzugehen, schlug EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in ihrer Grundsatzrede am Mittwoch vor: Sie will eine „europäische Wasserstoffbank“ gründen, die mit drei Milliarden Euro den Aufbau von Lieferketten fördern soll.

EU-Kommissionspräsidentin will eine „Europäische Wasserstoffbank“ gründen, die mit drei Milliarden Euro den Aufbau von Lieferketten fördern soll. (Foto: Reuters) Ursula von der Leyen

Blaupause dafür ist die noch von der alten Bundesregierung initiierte Stiftung „H2 Global“, über die der Bund mehrere Milliarden Euro für den Ankauf von grünem Wasserstoff zur Verfügung stellt.

„Die Anzahl und Herkunft unserer mittlerweile 53 Stifter spiegelt den europäischen Ansatz wider. Wir verzeichnen enormes Interesse von Unternehmen aus vielen Ländern Europas“, sagte Markus Exenberger, Geschäftsführer der H2 Global Advisory GmbH, dem Handelsblatt.

Man fange „in wenigen Tagen“ mit den ersten Auktionen an. Das Instrument sei „sofort auch in Europa und für Europa“ nutzbar. „Dies spart wertvolle Zeit, die beim Aufbau eines neuen Mechanismus verloren ginge“, sagte Exenberger.

Mehr: Umstellung auf Wasserstoff: Wirtschaft sieht sich von EU ausgebremst