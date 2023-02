Energiewende Wie Habeck die Photovoltaik-Industrie wiederbeleben will

Mit drei Instrumenten will der Wirtschaftsminister der heimischen Solarindustrie helfen, ihre Produktionskapazität massiv auszubauen. Auch andere Branchen sollen davon profitieren.

China beherrscht den Markt für die Herstellung von Photovoltaikanlagen mit großem Vorsprung. (Foto: IMAGO/Christian Ender) Photovoltaik-Freiflächenanlage im brandenburgischen Werneuchen

Berlin Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will den Aufbau von industriellen Produktionskapazitäten für die Energiewende massiv fördern. Im Anschluss an ein Treffen mit Branchenvertretern sagte er am Dienstag zu, Herstellern bei der Kapitalausstattung zu helfen.

Ausdrücklich nannte er die Bereitstellung von Hybridkapital. Eine Schlüsselrolle misst Habeck außerdem Garantien bei: Wenn sich etwa die Genehmigung für einen Windpark verzögere, solle der Projektentwickler dennoch schon die benötigten Windturbinen in Auftrag geben können, erläuterte Habeck. Das damit verbundene Risiko könne der Bund über eine Garantie abdecken, sagte er.