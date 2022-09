Der Bund ist bisher nicht fähig, den Bürgern zielgerichtet Geld auszuzahlen. Für das Entlastungspaket braucht es deshalb Alternativen. Diese Möglichkeiten sind in der Diskussion.

Berlin Es klang wie ein Offenbarungseid. Der Staat ist nach den Worten von Christian Lindner (FDP) auf absehbare Zeit nicht in der Lage, Einmalzahlungen an die Bürger auszugeben. Zwar bereitet der Finanzminister mit dem Jahressteuergesetz gerade eine rechtliche Grundlage für den „Aufbau eines direkten Auszahlungsweges für öffentliche Leistungen“ vor. Doch Probleme warten bei der technischen Umsetzung.

Die Steueridentifikationsnummer wie gewünscht mit den Kontodaten der Bürger zu verknüpfen werde rund 18 Monate dauern, führte Lindner aus. Und dann schaffe die Verwaltung auch nur 100.000 Überweisungen an einem Tag. Die Überweisung von Einmalzahlungen an alle Steuerzahler würde also weit über ein Jahr dauern. Lindner: „Es ist nicht so einfach.“

