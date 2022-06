Entlastungspaket Fleisch teurer – Obst und Solaranlagen billiger: So reagieren die Branchen auf den Steuer-Vorstoß des Umweltbundesamts

Das Umweltbundesamt will über steuerliche Vergünstigungen für bestimmte Produkte und Dienstleistungen mehr Klimaschutz erreichen. Die Vorschläge kommen nicht überall gut an.

Aus Sicht des Umweltbundesamtes (UBA) sollten Obst, Gemüse und Getreide ganz von der Mehrwertsteuer befreit werden. (Foto: dpa) Berliner Wochenmarkt

Berlin Der Vorschlag des Umweltbundesamts (UBA), die Mehrwertsteuer künftig stärker an ökologischen und sozialen Kriterien auszurichten, stößt in betroffenen Branchen auf ein geteiltes Echo. Viele bemängeln eine fehlende Zielgenauigkeit der Maßnahmen. Andere wiederum befürchten, eine komplexe Umsetzung der Reform, die am Ende zu sozialen Unwuchten führen könne.

Der Präsident der Behörde, Dirk Messner, hat das steuerliche Entlastungspaket mit dem Klimaschutz begründet. Was umweltfreundlich sei, sollte günstiger werden, was umweltschädlich sei, dürfe der Staat nicht länger mit zu niedrigen Steuern subventionieren, sagte er.

Konkret sollten demnach pflanzliche Grundnahrungsmittel wie Obst, Gemüse, Getreideerzeugnisse und pflanzliche Öle sowie der öffentliche Personenverkehr ganz von der Mehrwertsteuer befreit werden. Im Gegenzug sollte „zu einem späteren Zeitpunkt“ die Subventionierung umwelt- und klimaschädlicher Produkte schrittweise entfallen, fordert das UBA.