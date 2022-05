Entlastungspaket Länder stimmen dem 9-Euro-Ticket zu – der Frust bleibt

Berlin Die Einladung von Bundesverkehrsminister Volker Wissing erreichte die Redaktionsstuben am Freitagmorgen um 7.49 Uhr: „Gerne möchten wir Sie zu einem kurzen Statement- und Bild-Termin im Nachgang zur heutigen Bundesratsbefassung zum 9-Euro-Ticket einladen“, war da zu lesen. „Bundesminister Dr. Volker Wissing wird direkt im Anschluss der Entscheidung gemeinsam mit BVG-Vorstandsvorsitzenden Eva Kreienkamp das erste 9-Euro-Ticket in Berlin erstehen.“

Am Potsdamer Platz, nur wenige Meter entfernt vom Sitz des Bundesrates, würde der Minister seinen Sieg über die widerborstigen Bundesländer feiern – und verkündete die PR-Aktion bereits vier Stunden vor der entscheidenden Abstimmung der Länder: Wer im Juni, Juli und August mit dem Nahverkehr fährt, muss dafür nur neun Euro im Monat zahlen. Das Ticket gilt bundesweit und damit auch für alle Regionalzüge.

Minister Wissing wusste: Er hatte den Widerstand gebrochen. Die Länder stimmen im Bundesrat mit großer Mehrheit zu. Der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Herrmann sagte: „Wir tragen es mit in der Hoffnung, dass es eine Werbemaßnahme für den Umstieg ist.“ Die Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz, Bremens Verkehrssenatorin Maike Schaefer: „Es ist jetzt so wie es ist.“ Wissing verbucht den Tag als siegreich.

Protest kam allerdings von CDU-Ministern. „Eine Deckelung bei 2,5 Milliarden Euro ist unredlich“, sagte Brandenburgs Verkehrsminister Guido Beermann (CDU). Mindestens 2,5 Milliarden Euro sind es nach ersten Prognosen, die das Monatsticket für drei Monate kostet – und womöglich noch mehr. Der Rabatt sei „keine nachhaltige Lösung für den Nahverkehr“.

Im Bundesrat sagte Minister Wissing trotz aller Streiterei: „In einem waren wir uns immer einig: Wir brauchen einen starken öffentlichen Nahverkehr.“ Das Ticket sei dazu gut: „Alle reden über den ÖPNV und denken darüber nach, das Ticket zu kaufen.“

Langes Ringen um das 9-Euro-Ticket

Das 9-Euro-Ticket ist ein aus der Not geborenes Projekt, das der Minister im Nachhinein lange vergeblich als zukunftsweisendes Experiment zu verkaufen versuchte. Vorgeschlagen hatte Wissing es in der elf Stunden dauernden Nachtsitzung des Koalitionsausschusses Ende März.

Es ging darum, den von Finanzminister Christian Lindner (FDP) vorgeschlagenen Tankrabatt zu retten. Parteifreund Wissing kam die rettende Idee, um die Grünen zu überzeugen: Wenn die Autofahrer entlastet werden, dann auch alle, die gern Bus und Bahn fahren. Die Runde stimmte zu.

Am nächsten Morgen fielen hingegen die Landesverkehrsminister und die Vertreter der Verkehrsverbände aus allen Wolken. Sie waren weder vorher gefragt noch informiert worden. Die Länder sind für die Tarifpolitik der Verkehrsbetriebe zuständig, der Bund ist für die Finanzierung verantwortlich. Und nun sollten sie einen Rabatt einführen und so Verluste hinnehmen?

Der Bund erklärte sich zwar bereit, diese Summe zu übernehmen. Wissing sprach von einer „Chance“ für den Nahverkehr. Mit dem Rabatt fährt aber noch lange kein Bus mehr, gibt es keine neue Zugverbindung.

Im Gegenteil: Züge auf beliebten touristische Strecken dürften überfüllt sein und im Zweifel für Frust bei neuen Kunden sorgen, wie Fahrgastverbände wie Pro Bahn und auch die Eisenbahngewerkschaft EVG bereits gewarnt haben. Es fehlt Personal, es fehlen Züge, um kurzfristig das Angebot auszuweiten.

Wochenlang hatten sich die Verkehrsunternehmen mit Händen und Füßen gegen die Pläne gewehrt. Die Bundesländer, die für die Organisation des Nahverkehrs zuständig sind, forderten doch seit Monaten schon mehr Geld vom Bund, nicht weniger. Dauerhaft 1,5 Milliarden Euro mehr wollen sie bekommen, um ihren Nahverkehr zu modernisieren und auszubauen.

Wie der Bund das Ticket retten sollte

Auf Bitte des Bundes sollen sie doch angesichts der Klimaziele bis 2030 deutlich mehr Menschen vom Auto in Bus und Bahn locken. Kurzfristig hatten sie eigentlich noch einen Ausgleich für die gestiegenen Energiepreise gefordert, einmalig weitere 1,5 Milliarden Euro. Es drohten Insolvenzen, hieß es.

Und nun drohte das 9-Euro-Ticket ein tiefes Loch in die Kassen der Nahverkehrsbetriebe zu reißen. Die Länder drohten seit dem letzten Wochenende damit, das Projekt im Bundesrat zu stoppen.

Es wurde viel telefoniert und diskutiert. Am Dienstag hieß es aus Länderkreisen, Bayern und Baden-Württemberg hätten dem Bund einen Vorschlag unterbreitet, wie er das Ticket retten kann: Der Bund solle in einer Protokollerklärung zum betreffenden Regionalisierungsgesetz verpflichten, alle Kosten zu übernehmen – auch wenn sich die Einnahmeausfälle auf mehr als 2,5 Milliarden Euro belaufen sollten.

Und er soll klarstellen, dass es bald schon und dauerhaft mehr Geld für den Nahverkehr bereitstellen wird. Das Finanz- wie das Verkehrsressort formulierten bis in den späten Donnerstagabend. Dann stand die eine, die rettende Seite.

Lapidare Protokollerklärung überzeugte die Länder

„Wir stimmen zu, wenn auch mit der Faust in der Tasche“, hieß es am Freitagmorgen aus einem der vielen Bundesländer, die erst nicht zustimmen wollten. „So geht es auch den anderen 15 Bundesländern.“

Der Druck war zu groß geworden, dem mittlerweile bundesweit diskutierten 2,5 Milliarden-Experiment zuzustimmen. Nachdem am Donnerstag der Bundestag dem Gesetz zugestimmt hatte, reichte eine lapidare Protokollerklärung aus, um die Länder doch noch zu einem Ja zu bewegen.

In der Notiz erklärt die Regierung lediglich, was schon vor der Abstimmung klar war: Sie zahlt 2,5 Milliarden Euro für die Einnahmeausfälle aus dem 9-Euro-Ticket; sie verlängert noch einmal den Corona-Rettungsschirm für die Nahverkehrsbetriebe; sie steht „zu ihrer finanziellen Verantwortung für den Schienenpersonennahverkehr und der im Koalitionsvertrag vereinbarten zukunftsgerichteten Finanzierung des Öffentlichen Personennahverkehrs“.

Vor allem aber stellt die Regierung klar: Mit den 2,5 Milliarden Euro „werden die anfallenden Kosten für das 9-für-90 Ticket gedeckt“. Im Klartext: Der Bund zahlt den Ländern keinen Cent mehr.

Der Hinweis wäre ein Grund für die Länder gewesen, das Gesetz im Bundesrat abzulehnen. Wie es hieß, schienen den Ministerpräsidenten aber eine weitere Protokollerklärung wichtiger gewesen zu sein: die zum Steuerentlastungsgesetz. Mit ihm senkt der Bund die Energiesteuersätze, womit auch die Länder weniger Steuern einnehmen. Als Ausgleich will der Bund „für 2022 einen einmaligen Beitrag zu den Kosten der Länder und Kommunen im Zusammenhang mit dem Kinderbonus in Höhe von 800 Millionen Euro leisten“. Dazu will die Regierung die Umsatzsteuerverteilung entsprechend anpassen – aber nur in diesem Jahr.

Bayern wird den Ticket zustimmen

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) reichte das aus, beim 9-Euro-Ticket zuzustimmen. Der Bund habe „bei der finanziellen Unterstützung der Kommunen nachgebessert“, erklärte er.

Das also war es nach dem wochenlangen Gezänk?

Eine Änderung des Protokolls reicht Markus Söder offenbar für seine Zustimmung. (Foto: dpa) Markus Söder

Aus den Ländern hieß es, dieser einmalige Zuschuss kompensiere nicht die dauerhaften Steuerausfälle. „Mit diesem Tag wird die Debatte um die Bund-Länder-Finanzen wieder in den Mittelpunkt rücken“, hieß es frustriert in einem Bundesland. Deshalb hätten alle „die Faust in der Tasche“.

„Ich kann nur mit dem Kopf schütteln“, hieß es in einem anderen Bundesland. Es sei eine „halb gare“ Protokollnotiz. „Das Verhältnis zwischen Minister Wissing und den Landesverkehrsministern ist nachhaltig gestört.“ Bremens Senatorin Schaefer sagte: Wir erwarten, dass der Bund die Regionalisierungsmittel schon in diesem Jahr weiter erhöht“. Ansonsten würden die Ticketpreise deutlich steigen, müsste die Verkehrsbetriebe ihr Angebot kürzen.

Der scheidende hessische Ministerpräsident, Volker Bouffier (CDU), erklärte in seiner letzten Rede vor der Länderkammer, wie der Bundesrat arbeitet. „Es ist am Ende das Ergebnis einer Abwägung.“

Und doch stellte er klar: „Das Gesamtwohl ohne das Wohl der Länder ist auch nicht richtig.“ Zur Realität an dem Tag gehörte aber auch: Einzelne Verkehrsbetriebe wie in Baden-Württemberg hatten schon begonnen, das Ticket zu verkaufen. Ein Veto hätte für Chaos und Unverständnis gesorgt.

Bundesverkehrsminister Wissing scherte all das an diesem Tag nicht. Nachdem er mit seinem Vorschlag für eine E-Auto-Kaufprämie von 10.800 Euro, keine Fotos mehr von Mahlzeiten im Internet zu posten – um Energie zu sparen – und dem Ende der Maskenpflicht in Flugzeugen sowie Bus und Bahn keine gute Presse hatte, hieß es am Freitag zufrieden in seinem Haus: „Wir haben uns beim 9-Euro-Ticket durchgesetzt.“ Er konnte sich sein ganz persönliches Andenken kaufen: Das erste 9-Euro-Ticket der Bundeshauptstadt.

