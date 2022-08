Entlastungspakete Lindner-Pläne: Städtetag will Ausgleich für Steuerausfälle

Lindners Entlastungspakete stoßen auf Kritik beim Städtetag. Auch CDU-Chef Friedrich Merz fordert eine Neuausrichtung des Maßnahmenpakets.

Der Bundesfinanzminister hatte Maßnahmen zur Entlastung der Bürger vorgestellt. (Foto: IMAGO/photothek) Christian Lindner

Berlin Der Deutsche Städtetag hat mit Blick auf Steuerpläne von Finanzminister Christian Lindner vor Steuerausfällen in Milliardenhöhe gewarnt und einen Ausgleich für Kommunen gefordert. Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy sagte der Deutschen Presse-Agentur, mit Lindners Plänen gegen die kalte Progression seien auch Steuerausfälle für die Kommunen von rund 4,2 Milliarden Euro in den Jahren 2023 und 2024 verbunden. „Diese Mittel fehlen dann in den städtischen Kassen, die schon durch Begleiterscheinungen des Ukraine-Kriegs und die Energiekrise gebeutelt sind und vor großen Haushaltsrisiken stehen.“

Gleichzeitig seien so große Aufgaben wie mehr Investitionen in den Klimaschutz und in Busse und Bahnen zu stemmen, so Dedy. „Bund und Länder müssen deshalb sicherstellen, dass die Städte die dafür erforderlichen Mittel trotz Steuerentlastungen zur Verfügung gestellt bekommen.“

Lindner will mit steuerlichen Plänen für einen Ausgleich der Inflation die breite Mitte der Gesellschaft entlasten. Es würden 48 Millionen Menschen profitieren, sagte er am Mittwoch. Mit kalter Progression bezeichnet man eine Art schleichende Steuererhöhung, wenn Gehaltserhöhungen durch die Inflation aufgefressen werden, aber dennoch zu einer höheren Besteuerung führen. Dann fallen höhere Steuern an, obwohl die Kaufkraft real gar nicht steigt. Auch der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat die bisherigen Entlastungspakete der Bundesregierung gegen die hohe Inflation kritisiert und als als ineffektiv bezeichnet. Für mögliche künftige Hilfsmaßnahmen verlangte er eine gezielte Ausrichtung auf jene Bevölkerungskreise, die Unterstützung tatsächlich nötig haben. „Es wäre besser gewesen, wirklich bedürftigen Haushalten etwas mehr zukommen zu lassen, statt Geld mit der Gießkanne zu verteilen“, sagte Merz der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Das ist aus meiner Sicht der völlig falsche Ansatz. Das belastet den Bundeshaushalt und es kommt nicht genug bei denen an, die wirklich Unterstützung bräuchten.“ Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Die beiden wesentlichen Eckpfeiler der bisherigen Programme seien das 9-Euro-Ticket und das Energiegeld gewesen, erläuterte der Oppositionsführer im Bundestag. Für das 9-Euro-Ticket gelte: „Statt den öffentlichen Nahverkehr zu verbessern, wurde die Nachfrage künstlich angekurbelt - mit einem Strohfeuereffekt.“ Im September bekämen dann alle 300 Euro Energiegeld überwiesen. „Ich sage mal: Die große Mehrheit der Haushalte braucht das nicht.“ Merz sagte: „Wir müssen uns fragen, welche Gruppen der Gesellschaft die Politik jetzt besonders in den Blick nehmen muss.“ Das seien diejenigen, die Hartz IV bekämen oder Wohngeld bezögen. „Aber dann gibt es natürlich auch Haushalte, die mit ihrem Einkommen ganz knapp über diesen Transferleistungen liegen. Ich nenne sie mal Grenzhaushalte. Wie helfen wir denen?“ Diesen Bürgerinnen und Bürgern müsse der Staat sicherlich in einer solch schwierigen Situation ebenfalls helfen, sagte der CDU-Chef. „Ich hätte mir gewünscht, dass die Bundesregierung einmal eine plausible, nachvollziehbare Abgrenzung vornimmt und Vorschläge macht, wie man solche Haushalte, deren Einkommen wirklich gerade so eben über dem Niveau für Transferleistungen liegt, wirksam unterstützen kann.“ Mehr: Kommentar: Der Vorschlag des Bundesfinanzministers zum Abbau der kalten Progression kommt keinen Tag zu früh. Die Wut der Steuerbürger über den gefräßigen Staat ist groß.