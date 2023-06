Abwasser zu entsorgen ist eine zentrale Aufgabe der Städte und Gemeinden. Manche Haushalte zahlen dafür jährlich Hunderte Euro mehr als andere.

Die Abwassergebühren unterscheiden sich je nach Stadt deutlich. (Foto: dpa) Abfluss in einer Dusche

Berlin Mit 700 Euro lässt sich ein neues Fahrrad kaufen oder die Urlaubskasse aufbessern. 700 Euro sind auch ungefähr der Betrag, den eine Familie beim Abwasser sparen kann, wenn sie von Potsdam nach Worms umzieht.

Das zeigt eine Auswertung der Abwassergebühren in 100 Städten, die das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) im Auftrag des Eigentümerverbands Haus und Grund erstellt hat.

In den Haushalten in Deutschland entsteht Abwasser zwar immer auf die gleiche Weise. Aber das Wasser für Wäsche, Badewasser oder die Toilettenspülung kostet laut der IW-Studie in einigen Regionen Deutschlands doppelt oder gar dreimal mehr als in anderen.

Die Preise, die Verbraucher für die Entsorgung ihrer Abwässer zahlen müssen, variieren je nach Wohnort um mehrere Hundert Euro jährlich. So zahlt etwa ein Vierpersonenhaushalt in Ludwigsburg oder Worms im Durchschnitt weniger als 300 Euro im Jahr, während es in Mönchengladbach oder Potsdam mehr als 900 Euro sind.

